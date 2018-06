Jaký byl zatím tvůj největší zážitek z prázdnin?

* Letos jsme byli v Chorvatsku, kde mě zaujalo, jak maďarská děvčata nacvičují na Miss. Když se fotily, tak jsem tam vždycky byl a díval se na ně, nebo tancovaly, tak jsem je obdivoval. S kamarádkou jsme tipovali, která je nejhezčí.* O letošních prázdninách jsme byli na dovolené. Počasí nám nepřálo, tak jsme nemohli stanovat moc dlouho a proto jsme druhý den jeli do safari ve Dvoře Králové. Moc se nám tam líbilo, protože jsme jeli autobusem mezi puštěnými zvířaty, a tak jsme je pěkně viděli.* Jednou jsem s bratrama šla na procházku na louku. Našla jsem tam lebku od nějakého zvířete. Můj starší brácha nám začal vyprávět strašidelný příběh o tom zvířeti, měli jsme trochu strach, ale on nám říkal, že si to všechno vymyslel. Stejně jsme radši utíkali zpátky k babičce a dědovi.* Můj největší zážitek byl, když jsem vlezla do moře a v tu dobu byly velké vlny. Mamka mě hned fotila. Když se vracela na deku, přišla najednou velká vlna a já jsem se nalokala a nemohla jsem vylézt z vody ven. Pak mě uviděla sestra z deky i táta z vody a pomohli mi na břeh.