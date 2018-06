Hokejista Jakub Voráček odešel od přítelkyně a ročního syna

„S Nicole spolu nejsme,“ potvrdil rozchod pro Blesk kapitán národního hokejového týmu a nejlépe placený český sportovec.

Jeho bývalá partnerka se synem zůstali bydlet v domě na předměstí ve Voorhess, zatímco hokejista se přestěhoval do centra Filadelfie.

Ještě loni v létě se přitom Voráček chlubil, jak zvládá otcovské povinnosti. „Já pomáhám. Před zápasem jsem k němu večer, když se probudil, nevstával, ale měl jsem štěstí, že spal opravdu dobře a probudil se třeba jen jednou za noc. A to jen na jídlo, a pak spal až do sedmi do rána. Krmení mi nedělá problém, přebalování také ne, takže dobrý. Jako táta na to přebalování koukáte úplně jinak. Problém s tím nemám,“ řekl Voráček pro iDNES.cz.

Problémy ve vztahu měli Jakub a Nicole už v roce 2016, kdy hokejistu vyfotili, jak se líbá se zdravotní sestřičkou Markétou. Tenkrát ho však jeho americká přítelkyně, která byla v té době těhotná, vzala na milost.