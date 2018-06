Táta se mnou léta nemluvil, prozradil rybář Jakub Vágner

"Ve třeťáku jsem se jednoho dne otočil na spolužáky a řekl: "Ahoj." A oni věděli, že už nepřijdu. Našim jsem to řekl až doma. Pár let jsme se spolu nebavili," popsal Vágner v show Drzá Diana.

"Můj táta je úžasný chlap, a když se zasekne, tak se zasekne. Je rovný jako strom," dodal.

Právě kvůli této vlastnosti trvalo trochu dlouho, než se usmířili, protože Karel Vágner by syna odprošovat nechodil. Nakonec se to ale zlepšilo a teď je Karel Vágner na Jakuba pyšný.

"My jsme k sobě zase našli cestu a dnes jsme nejlepší kamarádi," říká Jakub.



Rodičům způsobil dlouhé období strachu, kdy cestoval v divočině, aniž by o něm něco věděli. "Museli se naučit mi věřit, že se chci vrátit a dělám pro to všechno," říká známý rybář.



Důvodů k návratům má teď víc. Je to hlavně přítelkyně Jana, s níž je tři roky.

V pořadu Drzá Diana, který televize Óčko odvysílá v pátek ve 21:10, Jakub Vágner naznačil, že se možná brzy dočkají potomka. Přál by si syna a už má vymyšlené, jak ho dostat k rybaření. "Jak mě rodiče nutili do hudby a zakazovali mi ryby, tak to se přesně osvědčilo."