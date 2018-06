Je to parťák do nepohody a skvěle vaří, říká Vágner o Bučkové

„Miluju česká jídla. V průběhu celého roku jím tak divné věci, že radši ani nebudu říkat jaké. Pro mě svíčková, rajská, koprovka - to je vrchol blaha. Eliška vaří naprosto úchvatně. Právě teď mi dělá štrúdl, který umí nejlíp na světě,“ řekl Vágner s tím, že on sám je dost mizerný kuchař. „Pokud se počítá chleba s máslem a se solí, tak jsem výborný kuchař. Jinak strašný.“

Rybář a bývalá královna krásy spolu loni absolvovali výlet do Amazonie, kde se v deštném pralese fotil kalendář. Tam se také dali dohromady.

„Eliška mě velmi překvapila hlavně jako člověk. Po té expediční stránce jsem čekal mnoho, ale ona ve skutečnosti zvládala v divočině víc než chlapi. Když jsem jí říkal, aby se sbalila co nejlehčeji, tak jsem nečekal, že přijede s osmikilovou krosnou, což bylo až moc nalehko. Takže tam si poradila naprosto skvěle a je to perfektní parťák do nepohody,“ prozradil.

Dvojice už spolu bydlí u jezera Katlov na Kutnohorsku, necelých 100 kilometrů od Prahy. „Konečně cítím, že jsem někde doma. Je to hrozně krásný pocit, protože jsem roky žil někde v džungli, daleko za hranicemi České republiky. A i když pro mě Česká republika byla vždycky tím pravým domovem, tak teď na Katlově je to ono. A ještě když tam mám úžasnou partnerku, která stojí po mém boku v dobrém i ve zlém, tak to je pocit, který prostě musíte zažít,“ dodal.