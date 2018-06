Jakub Svoboda: Tátovy písničky se mi nelíbí, zpíval jsem kvůli hračkám

Svéráznost, upřímnost i jistá dávka drzosti. To rozhodně nechybí mladému Jakubovi Svobodovi. „Zpívání mě vůbec nebaví. Živit bych se tím nechtěl. Vlastně ani nevím, co bych chtěl dělat. Jinak nápad, abych veřejně vystoupil, byl mojí mamky. Udělal jsem to jen kvůli ní a taky věcem, co mi za to s Pepou slíbili,“ přiznal Jakub. Konkrétnější být nechtěl.

„Už jsem to všechno dostal dopředu. Byly to hračky a tak. Do toho vám ale nic není,“ rázně odpověděl mladý Svoboda, který na koncert Znovuzrození nadace Kapka Naděje dorazil s matkou a jejím partnerem Josefem Pizingerem (27), se kterým si prý moc dobře rozumí.

Píseň Létající Čestmír nacvičoval několik dní s Michalem Davidem a toho malý Jakub překvapil. „Výborně slyší, má rytmus, je moc šikovný,“ chválil ho David, pro něhož Karel Svoboda napsal jen jednu jedinou píseň a to právě Létajícího Čestmíra.

Jakub ovšem písně svého otce právě nemusí. „Ty se mi fakt nelíbí. Vůbec. Mám rád Guettu a Aviciiho,“ přiznal.

Na benefičním galavečeru vystoupily i další děti slavných. Vnuk Karla Vágnera Karel (8) překvapil svým vystoupením i dědečka. „Nápad vůbec nevzešel ze mě. Velice mě to potěšilo a malý Kája překvapil,“ přiznal Karel Vágner.

Vnuka by rád viděl jako muzikanta. To však malý Kája striktně odmítá. „Chci být hokejistou, i když moje mamka by chtěla, abych byl doktorem,“ prozradil.

Dalším slavným dítětem večera byla dcera zesnulého Stanislava Grosse Denisa (17), která je úspěšnou muzikálovou herečkou a v muzikálu našla i svou lásku, kolegu Robina Puškáše (26). „Dneska tu bohužel nemůže být se mnou, má zkoušky se svou kapelou,“ přiznala sympatická Denisa, která se však zpěvu v budoucnu věnovat nechce.

Denisa Grossová přišla a maminkou a sestrou.

„Pro mě to je koníček, který mě baví. V budoucnu bych chtěla být buď doktorkou nebo právničkou. Ještě se uvidí,“ prozradila své plány.



Během galavečera plných hvězd, který podporovala i nadace Agrofert, se vybralo celkem 8,5 milionu korun. Moderátory večera byly Tereza Kostková a Jan Maxián.