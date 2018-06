Štáfek z Ulice: Už v 15 letech jsem věděl, že chci velkou rodinu

„Já jsem byl vždycky familiérní typ. Už i v těch 15 letech jsem věděl, že jednou chci založit velkou rodinu. Ve vztahu jsem teď spokojený. Musím říct, že jsem asi našel tu pravou,“ řekl Štáfek, který se proslavil díky seriálu Ulice.

Na své bývalé výkony v seriálu se ale ze zásady nedívá. „Je to šílené, nedělám to. Vypadám tam jako totální ucho,“ prohlásil.

Štáfek se kromě hraní věnuje také režii. V poslední době vzbudila rozruch jeho reklama na restauraci, v níž si dělal legraci ze Slovenek (více zde).

„Rozhodně nás to překvapilo. Bylo to šílené haló, přišla řada problémů a výhrůžných mailů. Překvapilo mě to z toho důvodu, že si myslím, že jsem rozhodně udělal spoustu věcí, kolem kterých nebyl takový boom. A měly také virální potenciál, aby to lidé šířili po internetu a byly hezčí než ta Máneska,“ míní.

Nyní natáčí s Vojtou Kotkem na horách celovečerní komedii Padesátka. Hraje rolbaře, který se zamiluje do hlavní hrdinky Blážy, která jeho lásku neopětuje.

„K horám mám kladný vztah. Jsem lyžař. Zvládám i běžky, ale že by mě to nějak tankovalo a pravidelně na ně vyrážel, to se říct nedá. Ve filmu Padesátka se mě běžkování nedotkne, hraju rolbaře. Zamiluju se do všeho, co má nohy a dýchá. Asi nejvíce miluji Blážu, nicméně ta si pak vezme svého manžela a já zůstanu sám,“ prozradil (více o filmu zde).