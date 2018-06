VIDEO: Štáfek z Ulice je držák, s touhle kráskou randí od plnoletosti

"Teorie o tom, že by se člověk měl posunout dál skrze nové vztahy, protože začal s láskou brzy, neberu. Moje teta se strejdou jsou spolu od šestnácti let a pořád jsou zamilovaní. A dokud nás to s Majdou baví, nemám potřebu se jakoukoliv podobnou teorií zabývat," říká Jakub Štáfek.

Pohlednou Magdu, která se příležitostně věnuje reklamnímu hraní, zná od svých šesti let. Osud je ovšem spojil až před osmi lety, kdy se náhodně potkali na castingu k Ulici. "Chvíli jsme kolem sebe chodili a pak to klaplo," směje se mladý herec, který si vztah nemůže vynachválit.

Jakub Štáfek s přítelkyní Magdou

"My jsme pořád zamilovaní. Bydlíme spolu od doby, kdy jsme spolu začali randit někdy v osmnácti a za tu dobu jsme se posunuli na myslím si dobrou úroveň. Vztah je pro mě určitě důležitý. Člověk má vedle sebe někoho, na koho se může kdykoliv obrátit, může mu říct spoustu věcí. My navíc preferujeme teorii, že se spolu rádi smějeme. U nás je to založené na tom, že jsme hrozní vtipálci a pořád se řehtáme."

Přestože Magdě hraní v Ulici nevyšlo, hraní neopustila. "Majda má za sebou nějaké reklamy, branži kolem filmu a produkce se věnuje stále, je vtipná, umí hrát, ale přímo herecké ambice nemá. Spíš je to o tom, že když se něco naskytne, nemá s tím problém," dodal seriálový Matěj Jordán.

Jakub Štáfek se s přítelkyní objevil na křtu charitativního kalendáře své herecké kolegyně Patricie Solaříkové, jež se ve spolupráci s TV Nova rozhodla pomoci opuštěným psům. V kalendáři pózuje třiadvacet hereček a herců z různých seriálů Novy.