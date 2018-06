Jakub Prachař: Problémy řeším v sobě, možná to skončí psychiatrií

Umíte se jiným svěřovat s problémy?

Jakub: Moc se nesvěřuju, řeším si to v sobě. Myslím si, že někdy není dobrý otravovat lidi svými starostmi. Každý jich má dost. Možná to vyústí v to, že skončím na psychiatrii, ale to se ukáže.

Nosíte si problémy do práce, nebo tam na ně naopak zapomenete?

Jakub: Naopak. Když něco dělám, na všechno zapomenu. Je to ideální terapie.

Takže k práci asi neumíte přistupovat jen tak pragmaticky, tedy v rovině toho, co budete dělat.

Jakub: Vždycky si vybírám, co dělám, musí mě to bavit. V minulosti jsem udělal spoustu dramaturgických chyb, že jsem si třeba vybral věc, která byla i blbá, ale to se holt děje. Nevím, jestli se člověk chybami učí - možná jsem do jisté míry nepoučitelný, ale ke každému projektu, který dělám, přistupuju tak, že ho chci dělat proto, že mě to baví. Jinak bych to nedělal. Tudíž moc prakticky k tomu nepřistupuju.

V Karlových Varech vás doprovází manželka Agáta. Hráli jste někdy spolu?

Jakub: My jsme spolu hráli v jednom seriálu. Ona hrála dívku na baru a já jsem ji zdravil, to si pamatuju, a kdysi dávno jsme spolu hráli v reklamě. Shodou okolností jsme to točili tady ve Varech na střeše Thermalu. Bylo to asi před dvaceti lety. Takže jsme spolu hráli, ale do budoucna budeme spolu hrát míň a míň.

Agáta: Moje herecké ambice jsou nulové. Tohle mám dávno vyřešené. To je jako s modelingem, nedělám ho už dlouho. Pro mě je to prázdná práce, u toho člověk nemusí myslet. Stačí si jen vybavit nějaký pocit, „zahrát ho“, ale to umí i hlupák. Mám vlastní salon, chtěla bych PR agenturu. A navíc je mi teprve třicet, takže budu ještě zvažovat, co a jak.

Agáto, umíte ohodnotit práci svého muže?

Agáta: Jasně. Umím i kritizovat. Když je něco blbý, tak to řeknu. Většinou tedy hodnotím celek, ne jen Kubu. Jeho práce si vážím a obdivuju ji. Vyčíst mu můžu jen to, že je bordelář a že nechce moc dělat na zahradě, ale to je jiná kritika.

Jakube, jak vy vidíte svou ženu? Jak byste popsal vztah k ní?

Jakub: Jak ji vidím? Jako svoji ženu. Tam je všechno. Tam je to dobrý i to špatný.

Jakub Prachař a Agáta Prachařová

A jak se vyvíjí váš vztah, vaše manželství?

Jakub: Nevím, asi jako každý vztah. Nejdřív je všechno vynikající, pak je to míň vynikající, pak je to zase vynikající. Náš vztah je stejně jako jiný vztah taková sinusoida.

Jste tu hlavně kvůli filmu Padesátka, kde jste musel podávat i sportovní výkony. Jaká je vaše kondice?

Jakub: Moje kondice je velice špatná, ale dokázal jsem zahrát, že jsem na tom dobře.

Trénoval jste během natáčení?

Jakub: Měl jsem tři tréninky a Martin Koukal mi řekl, že jsem tak dobrý běžec, že ve filmu budu muset potlačit svoje umění, což doufám, že se mi podařilo.