Jakub Prachař: Nemám pocit, že bych se měl mermomocí množit

Je to už tři roky, co se jeho život výrazně změnil. Například proto, že společně vychovávají Agátino dítě.

„Nebýt Agáty, asi bych děti ještě neměl, nemám k nim velký vztah. Nemám pocit, že bych se měl mermomocí množit a že dítě je jediným smyslem života. Vím, že mnozí chlapi to tak mají, já ne. Ale vzhledem k tomu, že Agáta dítě měla, bral jsem to jako samozřejmost, že k ní patří. Mám ho rád a nikdy jsem se nezabýval tím, že vychovávám dítě, které není moje. Prostě s námi je a není důvod nad tím přemýšlet,“ říká Jakub Prachař.

K běžnému provozu domácnosti s malým klukem Jakub Prachař přistupuje realisticky.

„No tak v noci se blbě spí, to je pravda. A přišlo takové to období dětského strachu a s ním ta klasická výmluva, kterou jsem často používal i já, když jsem měl jít spát: Já se bojím. Takže spíme v posteli tři. A ráno v sedm samozřejmě je pohádka. Tak asi tak. Ale jinak fakt dobrý,“ prozradil.

Herec u ženy považuje za nejdůležitější, aby byla životaschopná. Taková je podle něj jeho maminka Dana Batulková, takové byly i jeho bývalé partnerky a stejná je jeho manželka Agáta.

„Obvyklé je, že chlap vydělává více peněz a zabezpečení rodiny je na něm. U nás je to vyrovnané. Je zvláštní žít s holkou, která je úplně soběstačná a co se týká financí, mě vlastně nepotřebuje. Zároveň umí vytvářet útulno. Ovládá takové ty věci jako je nakoupení svíček, jejich nainstalování, osázení květináčů kytkama. Ony sice brzy chcípnou, ale chviličku tam jsou a to je hezké,“ dodal.