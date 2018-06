Jakub Prachař: Brambory vyřezávám ze zoufalství

Aktuálně hrajete v seriálu o vaření. Je to vaše silná stránka i v soukromí?

Řekl bych, že ano. Vařím doma často a něco občas i dobře. Takže ano, vařím moc rád i v soukromí. V poslední době se hodně zlepšuji. Přistupuji ke všemu sofistikovaněji a o všem i víc přemýšlím. Řekl bych, že jsem se zlepšil na všech frontách. Třeba skvěle vykostím kuře, umím si nafiletovat lososa a možná bych dneska uměl už i vykostit člověka. Ohnivé kuře mi dalo docela dobrý kuchařský základ.



S manželkou Agátou se stěhujete do nového domu. Máte tam kuchyň podle svých představ?

Ano, udělal jsem ji dost podle sebe. Jenže ve finále, jak to vždycky bývá, člověk stejně zjistí, že ta kuchyň není dostatečně velká. Na to jsem přišel už teď. Na druhou stanu jsem si tam vymyslel hodně inovativních nápadů. Třeba to, aby se lidi nehádali, kdo vyklidí myčku. Přišel jsem s takovou revoluční myšlenkou, že si dám dvě úzké myčky vedle sebe, jedna pere to špinavý a v druhý si rovnou beru to čistý, takže se nevyklízí. Tím pádem ušetřím prostor na skříňky.

Máte i další zajímavé nápady?

Další zajímavý nápad jsou dvě trouby. Sice se na mě pán díval, že to je divné, že to ještě neslyšel mít dvě trouby nad sebou. Ale abych ušetřil čas, dělám to tak, že v jedné pečete maso, to chce trošku jinou teplotu a v druhé dopékáte brambory. Takže když přijde návštěva, nemusíte všechno ohřívat, máte prostě dvě trouby. Je to totálně neekonomická záležitost, i ty myčky, ale prostě je to podle mě výsada, kterou by každý měl mít doma.

Jakub Prachař

Takže budete pořádat kulinářské večery s přáteli u vás doma?

Dost jsem o tom přemýšlel, ale nakonec jsem se rozhodl, že nebudu.

Dostala vás někdy žena na vaření?

Nikdy. Já jsem se stravoval v restauracích. Až doteď. Takže mě to nikdy nezajímalo.

S jídlem souvisí i přibírání. Jak si udržujete fyzičku? Cvičíte, nebo vaříte zdravé recepty?

Ne, nevařím recepty tohoto druhu. Ale i díky tomu seriálu hodně ochutnávám, takže vedle toho musím hodně a kvalitně cvičit. Bohužel cvičení bytostně nenávidím. Ale pojal jsem pocit, že jsem 30 let svoje tělo jen využíval a teď bych mu měl něco i vrátit. Proto jsem se rozhodl svoje tělo maličko učit na pohyb.

Vydrží vám to, když to bytostně nenávidíte?

Myslím, že jo. Myslím, že mi to vydrží. Přestávám kouřit, začínám běhat, prostě jsou takové věci, které se v životě dějí. Začal jsem vyřezávat do brambor takové postavičky a to příští rok na Vánoce budu dělat v takových sériích a budu to prodávat.

Na kolik si ceníte své umělecky vyřezané brambory?

Bez tělíčka 450 korun a s tělíčkem za 900.

Ty změny, především životního stylu, záliby ve vyřezávání brambor a toho všeho, přisuzujete skutečně jen věku?

Určitě ne. Myslím si, že je to zoufalství. Ze všeho.

Na to, že necvičíte, vypadáte dobře.

Cvičil jsem, ale pak jsem začal mít veliké problémy se zády a s klouby na nohou, takže jsem musel na chviličku vysadit. Ale jsem vynikající běžec, tak se snad do toho brzo zase dostanu.

Jste k sobě a svým výkonům hodně kritický?

Jsem, ale dřív jsem to měl horší, vůbec jsem se na sebe nemohl dívat. Teď už se spíš jakoby odstřihnu a říkám si, co tak mohlo být lepší nebo horší. Už to nemám tak strašné, jak jsem to míval. Ze studijních důvodů už se na sebe vydržím dívat. Teď jsem se viděl po dvou letech a musím říct, že jsem sám sebe jednou rozesmál.