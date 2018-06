Jakub Martinovi: Jsem bisexuál a líbíš se mi

FOTOGRAFIE ZDE

On-line rozhovor s Lubošem ZDE

První Duel si nikdo z VyVolených zřejmě příliš nepřipouštěl. Alespoň než nastala chvíle loučení. Zvlášť Pity vehnal slzy do očí i drsňákovi Tonymu a vlastně všem. Z vily se mu moc nechtělo. "Já nikam nejdu!" vyhrkl, když ho Tereza zvala do studia. Tam se ale dlouho neohřál a s potoky slz se vracel do vily. Když se Pity objevil na zahradě, většina holek začala křičet radostí a běžely mu naproti. Lůca, Pavel a Pluto ale byli pořádně zaražení.

Přitom ještě předtím všichni tvrdili, že kdyby se Pity nevrátil, asi si toho nikdo ani nevšimne. Zajímavé, že nakonec ho chtěli zpátky víc než Luboše. Ten svou prohru ale nese celkem statečně. "Mám strach, že se do normálního života už nevrátím. Chtěl jsem změnu a ta se povedla," prohlásil bezprostředně. Podle něj Pity vyhrál právě díky převlekům za ženu. Zamrzelo ho, že mu Pity ani nepodal ruku a pořádně rozbrečel Lůcu, která označil za sobě nejbližší a mohl se s ní rozloučit.

To nebyly jediné slzy ve vily. Na Pityho v pátek dolehla deprese, že ho nikdo nemá rád. "Všichni o mně říkaj, že nikomu nebudu chybět. Člověk se cítí úplně strašně. Je mi to líto, já je mám všechny rád. Ale mně to nejde se otevřít," brečel ve zpovědnici a u Martina. "Ty lidi jsou osobnosti. To je "hárdko"!" (pozn. hard core) uklidňoval ho Martin hláškou, která aspiruje na vstup do síně slávy. A pokračoval ještě před spaním v ložnici, ať si to nebere, že mu dal palec: "S Tonym se máme rádi, ale vím, že jednou si palec taky dáme."

Po třech dnech konečně skončila hra na bachaře a mukly. V polovině se obrátily role trýznitelů a trýzněných a začaly problémy. Rostla agresivita hádky, vzájemné vyčítání, nevraživost a nesnášenlivost. A také deprese. Všem bylo jasné, že to je cílem a snažili se hru ignorovat. CHYBA! Štáb je vylákal všechny na zahradu, vilu zavřel, nechal všechny pořádně vymrznout a ještě přišli o uvařený oběd - řízky s kaší.

Rozhození se museli spokojit s jogurty a uvařit si alespoň knedlíky s vajíčkem. Hladoví pak museli snášet buzeraci Sanny a Karin, které dostaly tajný úkol - dostat ostatní VV opravdu na kolena. Povedlo se. Lůca se málem psychicky zhroutila a hra skončila. Zaplať pán bůh, kdo se na to měl taky pořád dívat. Už takhle je sledovanost mizerná.

Aspoň, že se nám přiznal Jakub. Kapka alkoholu mu rozvázala jazyk a svěřil se Martinovi. Hezky si na něj sedl a začal šeptat: "Do dneška jsem tajil, že jsem bisexuál. A líbíš se mi." Ten dělal, že ho to moc nepřekvapilo: "Tahle vila už je tak teplá, že už to ani víc teplý udělat nejde," ale hned to běžel vytroubit všem na zahradu a vyzpovídat se Tonymu. Pak Jakuba honil po zahradě, aby dostal pusu. Alkohol už ale zřejmě vyprchal a Jakubovi se to moc nelíbilo. A nebo to byl tajný úkol? Časem uvidíme.