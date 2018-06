Jakub Kuba: Teď teprve moje hra začíná

ODPOVĚDI JAKUBA NAJDETE ZDE

"Teď teprve moje "hra" začíná a je na mne, abych dokázal lidem, že něco umím," napsal Jakub čtenářům.

"Moderuju, vydal jsem desku, mám v hlavě několik dalších plánů snů, které bych chtěl zrealizovat. Mám teď mnohem větší možnosti než předtím, ale nesmím si to pohnojit. Takže až se trochu vzpamatuju, začnu to řešit a uvidím, co se mi podaří a co ne," dodal.

Jakub vzbudil od začátku soutěže silné emoce. Ve svých dotazech ho čtenáři přirovnávali k bubákovi z první řady Petru Zvěřinovi. Především Jakubovi vyčítali jeho aroganci. "Pochopil jsem, co je asi problém. Do těch padesáti minut se prostě vejdou jenom ty nejdůležitější okamžiky z celého dne, ale už tam nevidíte co všechno tomu předcházelo... Pak si skutečně nemůžete udělat přesný obrázek o tom, co se ve vile děje a kdo se jak chová...Takže buďte shovívavější nejen ke mne, ale i k ostatním," uvedl Jakub, bývalý moderátor Snídaně s Novou a nyní moderátor na hudebním kanálu Óčko. - více zde

Jak to nyní bude s jeho působením v televizi, přesně neví. "Rád bych ve své práci v Óčku pokračoval, musím tam zajít a vyříkat si nějaký věci. Počítám, že koncem týdne se sejdu s panem generálním."

Pro Jakuba byl pobyt ve vile podle jeho slov velká životní škola a výborný psychologický test osobnosti. "Jsem strašně rád, že jsem si tohle zkusil. Tohle byl přesně důvod, proč jsem tam chtěl," napsal závěrem.