Jakub Kohák: Těším se na první konflikt se synem

„Rodiče jsou docela veselí. Tatínek vedl dlouhá léta vězeňský časopis Katr. Ve vězení byl jako šéfredaktor. Přeci jen když jste patnáct let ve vězení, musíte si něco najít. Maminka byla v pasťáku dlouho a jak ji deportovali zpátky do Argentiny, tak přispívala do různých odborných periodik, takže humor v naší rodině kořeny má,“ žertoval Kohák.

Na otázku, jestli s ním maminka nechodila v dětství k psychiatrovi, odpověděl: „Nechodila se mnou, ale chtěla. Byli jsme jednou v kině, ale pak jsem přišel na to, že spolu chodit nebudem.“

Sám je otcem pětiletého syna Honzy a je přesvědčen, že humor po něm zdědil. „Zdědil to po mně, což mě nepřekvapuje. Přeci jen na jeho stavbě jsem se z polovičky podílel a myslím, že je to dobrá katedrála,“ uvedl.

Těší se hlavně na to, až se poprvé pohádají. „Ještě musí maličko dorůst. Těším se na náš první konflikt. I na náš druhý. Zpočátku budu mít navrch já, ale postupem času bude silnější a silnější. Ale máme i bodné a sečné zbraně, tak uvidíme,“ říká Kohák.

Žertuje, i co se týká jeho častých zranění z fotbalu nebo jiných sportů. „Při fotbalovém zápase v Jablonci, kdy jsme hráli benefiční zápas „Hvězdy proti superhvězdám“ a já byl v tom superhvězdném týmu, mi můj protihráč neopatrností a svou nešikovností šlápl na ruku a pokusil se mi ji i zlomit. Ale nepodařilo se mu to. Jen ji pohmoždil,“ vysvětlil Kohák svou zavázanou ruku.

„Lidé si mě ze samé lásky chtějí kousek vzít domů na památku a tím mi i nevědomky ublížit. Ale já se nedám. Tělo z polyuretanu těžko roztrhneš,“ dodal.