Jakub Kohák přiznal handicap a odboural Kobzanovou

"Je mi to jedno. Pofackuju to, jak to chodí. Ale tak dobře, blondýnka," řekl se smíchem Kohák na otázku, jestli má radši brunety nebo blondýny.

Moderátorka show Drzá Diana, kterou televize Óčko vysílá v pátek ve 21:10, pak s menšími problémy dočetla další otázky. Dozvěděla se také, jestli má Kohák radši telefonování, nebo psaní textových zpráv.

"SMS. To ti zůstane uchovaný. Jestli máš špatný svědomí, tak máš problém. Ale my, co nemáme opletačky se zákonem, tak klidně," prohlásil režisér.

Kohák, který se nedávno zranil při fotbale a kvůli tomu byl i na Plese v Opeře jen s jednou lakovkou (více zde), přiznal i svůj handicap.

"Já jsem zadrhával vždycky. Toho jsem se nezbavil. Ono je to tam furt. Už ale tomu nepřikládám žádnou váhu, naopak jsem si z toho udělal svoji přednost. Když jsme se sešli před deseti lety hudebník Honza Muchow, střihač Petr Staněk a já, tak jsme si třeba dvě věty říkali půl hodiny. Nemohli jsme nic říct," prozradil Kohák.