Pavlásek řadí knihu Koháka hned za Bibli a Nejedlého spisy

"Vedle spisů Zdeňka Nejedlého a Bible konečně další plnohodnotná moudrá kniha," zhodnotil Pavlásek Kohákovu prvotinu.

Sám autor svou knihu také chválí. "Je to hlubokomyslná kniha s filozofickým podtextem a já doufám, že si čtenáři její četbou rozšíří obzory," řekl Kohák.

Na rozdíl od svých kolegů si nevzal k psaní knihy na pomoc zkušeného autora, ale sepsal ji celou sám. Jinak to prý ani nešlo. "Byly to tak hluboké věci, že to ti lidé nebyli schopni unést," říká.

S knihou, v níž odhaluje svou duši a také své sportovní úspěchy, čekal až do svých 39 let ne snad proto, že by dosud neměl dost materiálu, ale chyběla mu odvaha. O svých spisovatelských schopnostech nikdy nepochyboval. "Věděl jsem to odjakživa, jen jsem nebyl schopen sehnat dostatek tužek a papíru a odhodlat se k tomu."