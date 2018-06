Nic není problém, jsem mistr světa ve všem, říká Kohák

Režírujete, hrajete, moderujete, sportujete. Je něco, co vám nejde?

Ve všem, co dělám, jsem vynikající. Ten nahoře si řekl, že někdo bude tím jedinečným, a volba padla na mě. Všechno mi jde a všechno umím. Dokonce fotím, píšu a všechno mi jde. Hlavně ve sportu jsem nadaný.

VIDEO: Všeuměl Kohák si zahrál v klipu na hokejový šampionát Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vím, že hrajete obstojně za HC Olymp hokej. Jste i dobrý fotbalista. Co další sporty?

Obstojně bych neřekl, jsem výborný hokejista i fotbalista. Největší hvězdy našeho fotbalu se ode mě učily čutat do míče. Zářím v Újezdské fotbalové asociaci ÚFA a ve futsalovém týmu Gusanos Rojos - Rudí červi. Někdy dojde i na benefiční zápas, kde jednoznačně zářím několika góly. Mé tělo bylo stvořeno, aby dělalo lidem radost.

Lidé měli možnost vidět vaše pohyby i v seriálu či filmu Okresní přebor.

Přesně tak. Protože jsem výborný fotbalista, dostal jsem tuto příležitost. Volal mi i režisér, jestli si nechci zahrát homosexuálního fotbalistu nebo brankáře. Volba padla na brankáře Káju, což pro mě bylo lepší. Nejen to, že jsem nemusel předstírat homosexuála, ale taky jsem se moc nenaběhal. Ovšem brankář jsem taky dobrý. Teď se chystám na bikram jógu.

Účastníci exhibice si nezřídka zahráli za oba týmy. Jakub Kohák (v modrém) zůstal po celou dobu utkání věrný výběru hokejistů.

Jak vás napadla jóga?

Oni to prý dělají hlavně gayové, ale rád bych to vyzkoušel a zjistil, zda to mohou dělat i normální muži. Snad se k tomu v nejbližších dvanácti letech odhodlám. Je to taková výzva od kamarádky Martiny, která je instruktorkou a přemlouvá mě k tomuto kroku. Ale jak říkám pořád dokola: pro mě není nic problém, jsem mistr světa ve všem, takže i tu bikram jógu zvládnu levou zadní. Vlastně mi přijde, že bikram jóga je pro lidi, co nemají talent na žádný sport.

A co třeba vaření? To je také spíše pro ženy. Vynikáte i zde?

Jednoznačně. Můj chleba s máslem je bezkonkurenční. Dokonce umím i skvěle nakupovat a ukládat potraviny do lednice. Rád a dobře také ochutnávám.

Postě dokonalý muž i do domácnosti. Na co se aktuálně chystáte a čím nás překvapíte?

Momentálně se už asi rok chystám na malířství či sochařinu. Rozhodně se budete mít na co těšit, až se rozhodnu tvořit. Jsem ve stádiu příprav a chytání se inspirace. Nasávám. Baví mě prostě život sám, vnímat ty vjemy, co přináší okolí. To mě baví.