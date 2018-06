Jako upíři z Twilight: bratři Cullenovi jsou bledí a mají nápadné zuby

Třináctiletý Simon Cullen i jeho jedenáctiletý bratr George ze Suffolku ve východní Anglii trpí vzácnou vývojovou poruchou, ektodermální dysplazií, která postihuje jejich zuby, vlasy a potní žlázy.

Chlapci mají velmi citlivou kůži, nesmí se potit a musí se vyhýbat slunečnímu záření. Nikdy jim nevyrostou všechny zuby a ty co mají, vypadají jako ostré tesáky. "Některé děti se nám smějí proto, jak vypadáme, ale našim kamarádům to připadá fajn. Pořád mě nutí, abych si změnil jméno na Edward podle hlavního hrdiny filmu Twilight," řekl deníku Daily Mail Simon Cullen.

"Lidé na ně zírají, protože jsou tak bledí. Když se objevil film Twilight, lidé byli pobaveni tím, že se jmenujeme Cullenovi a máme dva syny, kteří mají dva výrazné zuby a nemohou vycházet ve dne, takže jsou jako upíři," řekla matka chlapců Mandy Cullenová, která až do Simonova narození nic o vývojové poruše netušila.

"Bylo to normální těhotenství i porod, ale krátce po narození mu klesla prudce teplota a když na něj sestřička pustila zdroj tepla, začaly se mu na těle dělat puchýře," prozradila.

Diagnózu určili lékaři, když bylo Simonovi šest měsíců a stále neměl žádné zuby. Jeho bratr George se pak narodil se stejnou poruchou. "Simon s tím žil docela dobře, takže jsme se nebáli. Když u George diagnostikovali stejnou poruchu, už jsme věděli, co dělat," svěřila matka.

Ani jeden se nesmí potit, takže sport je jim zapovězen. Dny tráví doma hraním her na počítači. Ve dne se mohou venku pohybovat jen úplně zahalení v čepici a se slunečními brýlemi.

Mladší George měl štěstí, že mu narostlo víc zubů než Simonovi. Ten bude muset podstoupit bolestivou operaci, aby mohl normálně žvýkat. "Část čelisti mu nahradí kostí z nohy a do ní navrtají umělé zuby. Bude to bolet, ale dá mu to úsměv a my se na to moc těšíme," dodala Mandy Cullenová.