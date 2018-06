Jako matka jsem platnější, odmítá úplný návrat Pergnerová

"Jako matka jsem platnější, než kdybych vymetala rubriky "Byla tady, byla tam", říká Pergnerová v exkluzivním rozhovoru pro středeční Top Star magazín na Primě.

Výchově desetiletého Samuela a dvouleté Nathálky podřídila úplně všechno, a je za to ráda. "Přesně jsem vystihla, kdy můj syn má první pubertu, to je katastrofa. A moje dcera období vzdoru. Jsme hlučná rodina, nikdy bych neřekla, že takoví budeme, a já s mužem to usměrňujeme. To je znamení, že je dobře, že jsem doma," vysvětluje.

Postřehy z Andělů Pergnerovou převlékli čtyřikrát, ale dvakrát špatně

Veřejnosti před udílením cen Anděl neuniklo, že populární moderátorka přišla na rozhovor do Snídaně či do Rádia Impuls nenalíčená. Přiznává, že se na kvalitě kůže mohla podepsat její drogová minulost, s níž skoncovala před sedmi lety, ale ve hře jsou i jiné aspekty.

Tereza Pergnerová s partnerem Jiřím Chlebečkem

"Určitě je to otázka dispozic, věku a dneska jsem brala telefon, kde mi říká paní, že lidi jsou úplně zděšení, že jsem byla ve Snídani nenamalovaná. No nebudu se ráno malovat, protože tohle jsem já, takhle vypadám a takhle se znám. To, že si lidi vyplňují vrásky hnisem a jedy a líčí se, to já dělat nebudu," doplňuje Pergnerová.

V Top Staru otevřeně promluví o vztahu s Jiřím Chlebečkem i o velké krizi, kterou překonali.