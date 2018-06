Jako James Bond...

»Lidem je třeba neustále nahlas připomínat, že tabákový průmysl má vlastně 'licenci zabíjet',« tvrdí profesor Gordon McVie, představitel jedné z největších britských charitativních organizací zaměřených na rakovinu, Cancer Research Campaign. Právě ta před několika týdny založila při univerzitě ve Strathclydu Centrum pro výzkum tabáku, v němž se chce zabývat především problémy spojenými s kouřením teenagerů. I v Británii je totiž smutnou skutečností, že zatímco starší a vzdělanější lidé v posledních letech kouřit přestávají, kuřáků v nejmladších věkových kategoriích naopak přibývá. Jedním z důvodů je, že tabákové firmy se momentálně soustřeďují kromě žen i na mládež. Ve snaze shromáždit co nejvíce informací o reklamních kampaních se výzkumný ústav rozhodl zřídit síť »tajných« agentů, kteří by měli po celé Británii monitorovat billboardy, noviny, časopisy a také internet. Britská vláda v červnu rozhodla, že zakáže jakoukoli tabákovou reklamu už letos v prosinci, tedy dva roky před termínem, na němž se dohodly členské státy Evropské unie.