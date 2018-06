zpěvačka dua Tweens, sestra Veroniky Nízlové

Dvočata Veronika a Daniela Nízlovy ztvární v Rebelech hlavní roli Terezy. Představitelky hlavní role Terezy dvojčata Veronika a Daniela Nízlovy a jejich muzikálový tatínek Lukáš Vaculík. Dvočata Veronika a Daniela Tweens Nízlovy a Zdeněk Zelenka.

Žijí v Hronském Beňadiku, studují pedagogickou a sociální akademii v Levicích.Na konkurz nás pozval Michal David. Předtím proběhlo sedm castingů a pořád nemohli tu pravou Terezu najít. Když jsme zazpívaly, vybrali nás.Pronajali v Praze dům. Jeden týden je s námi máma, jeden týden táta. Praha je velké město a neměli odvahu nechat nás samotné. Ostatně, my bychom taky neměly odvahu tady žít samy. Rodiče nás ve zpívání podporují. Otec byl hudebníkem, maminka tančila, oni nás přihlásili do pěvecké soutěže.Jsme ve třetím ročníku střední školy a kvůli práci v Praze jsme si sjednaly individuální studijní plán.Možná bychom vůbec nebyly v Praze a nezískaly tu roli... Nebudeme si nic namlouvat - kdybychom byly jedna, asi by bylo těžší se v téhle branži prosadit. Jako dvojčata jsme zajímavější.Nosíme stejné věci odmalička. Prostě se nám stejné oblečení líbí, nenapadne nás vybrat si každá něco jiného. Nanejvýš si třeba koupíme odlišnou barvu. Jdeme po ulici a vždycky se ve výloze automaticky podíváme na stejnou věc. Jen když moderujeme na Slovensku v televizi pořad Hitbox, oblékáme se každá jinak, aby bylo jasné, která je která.Moc se nám líbí móda a písničky té doby. Takhle na první pohled vypadají šedesátá léta jako krásné období, ale je nám jasné, že pro mnoho lidí je spojeno se smutnými zážitky, když přijeli Rusové.No, možná jsme nečekaly, že to bude taková dřina. Ale je to velká zkušenost. Překvapila nás profesionalita všech, kteří se kolem muzikálu pohybují - ať jde o zpěváky, tanečníky nebo lidi v zákulisí, kteří dělají produkci, reklamu a další důležité věci.Jednoznačně zpěvačkou.To se zdá jen na první pohled, že jsme úplně stejné. Kamarádi a spolužáci nás rozeznají. Podle pihy na tváři, hlasu, chůze...Mluvíme o stejných věcech. Nedávno jsme například přišly do školy a nezávisle na sobě, jedna po druhé, jsme prý úplně stejnými slovy líčily kamarádovi stejnou událost. Smál se a říkal mi, prosím tě, počkej, právě mi totéž před čtvrt hodinou vyprávěla sestra...Mezi jeho dvanácti sty obyvateli je nás jedenáct párů dvojčat. No uznejte, že to je dost. Čím to je, nikdo neví. Možná je tam dobrý vzduch. (smích)Dáváme si pozor. V některých částech je náš slovenský přízvuk trochu slyšet, v některých vůbec ne.Od sedmého července jsme v Praze a zkoušíme Rebely. Zpočátku jsme měly volné víkendy, pak už ani ty ne. Do toho jsme nahrávaly naše třetí album. Takže jsme měly jen v srpnu týden volna.Ze zahraničních Celine Dion, z našich Jana Kirschner. A z českých? Moc se nám líbí Helenka Vondráčková, Ilona Csáková, Lucka Bílá, Iveta Bartošová...Moc se mu nevěnujeme. Není čas. Jsme spíš fanynky a divačky. Fandíme hokeji. Když hrajou Češi s cizinci, tak Čechům. Když hrajou se Slováky, Slovákům. Nejvíce Janu Lašákovi, Rasťovi Staňovi a Richardu Lintnerovi.Vůbec se nehádáme. Opravdu!Jednoznačně zpěvačkou.