Jakl: Za Kadíru jsem si koupil foťák

Slona Kadíru našel René Jakl v srpnu v Pražské zoo po krk ve vodě. "Z Kadíry byl vidět jen vršek hlavy a hřbet, občas vystrčil nad hladinu chobot, aby se nadechl. Ten chobot mi přišel jako jeho poslední spojení se světem, jako symbol, že nám mává," vypráví autor vítězné fotografie loňské soutěže Czech Press Photo.

Kadíra byl vysílený, ale laik by to nepoznal. Věděli to ale ošetřovatelé. A věděli také, že Kadíra je agresivní a v minulosti usmrtil jednoho ošetřovatele. "Je to přirozená věc, že si hlídá své území a že k sobě nepustí ani ošetřovatele," říká fotograf. "Nakonec se mu jeho přirozená agresivita vymstila. Lidé se ho báli zachránit."

René Jakl

je fotograf na volné noze, žije v Praze. Narodil se 20.7.1972, rok studoval fotografii na George Washington Univerzity ve Washingtonu, USA. V Čechách vystudoval sociologii a práva na UK, ale věnuje se výhradně fotografování.

Jediným řešením bylo odpálit překážku mezi výběhy slonů, aby Kadíra mohl popojít na místa, kde nebylo tolik vody. Voda však byla rychlejší než příprava výbušnin.

Asi patnáct dvacet minut po tom, co René Jakl vyfotografoval Kadíru a odešel, slyšel ze sloního areálu dva výstřely. "Nevěděl jsem, co se stalo, jestli třeba nestříleli ošetřovatelé na slonici, která utekla, nebo jestli to byla uspávací střela."

Kromě nešťastného slona Kadíru fotografoval René Jakl i evakuaci tří slonic, které se podařilo zachránit. "Sloni cítí stres a při evakuaci jsem fotil i dramatickou chvíli, kdy se jedna slonice splašila, vytrhla se ošetřovatelům a utíkala jako neřízená střela do zatopených částí. Ty snímky byly ale nakonec méně silné, než ty s Kádirem, navíc už byla tma a nebylo to technicky moc dobré."