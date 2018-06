Jákl vyděsil manželku, kvůli slepému střevu skončil na sále

Se zdravím režisér hazardoval kvůli filmu Kajínek, který dokončoval a podle doktorů se na akutním zánětu slepého střeva podepsal i stres.

"Ještě v pátek jsem dodělával do půlnoci zvuk a už ve studiu jsem dostal šílený křeče do břicha. Do rána jsem lítal po pohotovostech a chtěli si mě v nemocnici nechat. Utekl jsem jim jako Kajínek, abych v sobotu mohl dokončit film, což se povedlo," vypráví už s úsměvem Jákl.

Václav Noid Bárta a Petr Jákl

Ke kontrole mu chyběla jen jedna scéna, i s tím si ovšem režisér poradil. Nechal si jen pár hodin po operaci donést do nemocnice notebook, kde scénu skouknul. To se ovšem nelíbilo jeho manželce, moderátorce a bývalé rosničce Romaně Jákl Vítové.

"Já bych mu to nedovolila, ale chápu to, schvaloval poslední scény. Filmem naprosto žije a já se nestačím divit, kolika profesím rozumí a jak mu to jde. Jsem na něj opravdu pyšná. Tím slepákem mě ale pořádně vyděsil. O bolestech mi ani neřekl, protože správně tušil, že já bych to tak nenechala a svěřil se teprve ve chvíli, kdy běhal po doktorech. Byla jsem se Sofinkou u rodičů na venkově, kde teď trávím většinu času i proto, aby měl Péťa klid na práci. Stejně v ní byl od rána do večera. Zítra si ho ale v nemocnici vyzvednu a odvezu domů. Konečně se všichni trochu užijeme," těší se Jákl Vítová.

Film Kajínek bude mít oficiální premiéru 5. srpna, pro pozvané o den dřív. Jákl už v tu dobu bude rozhodně v pořádku a do kina dorazí po boku své ženy, jež si ve filmu dokonce zahrála malou roli reportérky.

"Je neskutečný, jak se to načasovalo, protože už nemáme žádnou časovou rezervu a kdybych ten zvuk teď neuzavřel, nestihli bychom premču," oddychl si Jákl.