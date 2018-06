Jákl Vítovou čekají první Vánoce s dcerou

Vánoční atmosféra domova doslova sálala ze zahájení charitativního projektu Naše dítě Dopisy Ježíškovi ve štěrboholském Europarku za účasti patronky projektu, zpěvačky Heleny Vondráčkové.



Patronka projektu - zpěvačka Helena Vondráčková

Na akci přišla i modelka a rosnička Lucie Váchová, která se sama aktivně zapojuje do projektů Nadace Naše dítě. "I já psala dopisy Ježíškovi až do nějakých patnácti let a vím, jakou radost dítě má, když dostane to, co si přálo. Je skvělé, že se takováto akce pořádá," prohlásila Váchová. Ta se mimo jiné zúčastnila módní přehlídky, která probíhala v rámci narozeninových oslav obchodního centra.



Na přehlídce předváděla i Lucie Váchová

Romana Jákl Vítová pomáhá i s propagací celé akce a co se týče charitativních projektů, vždy se ráda vrátí k práci p. r. manažerky. Tím spíš, pokud jde o Nadaci Naše dítě Zuzanky Baudyšové. "Paní Baudyšová má moji důvěru. Navíc pomoci tímto způsobem vykouzlit úsměvy opuštěných dětí je velkou radostí především pro mě samotnou," říká rosnička.



Romana Jákl Vítová s dcerou Sofií

Do Europarku zavítala s dcerou Sofinkou a společně se rozhodly splnit přání Honzíkovi a Michalce, kteří si napsali o MP3 přehrávač a žehličku na vlasy. Na Vánoce se rodina Jáklova už moc těší. "Letos to budou první Vánoce s naší holčičkou, takže se na ně těším dvojnásob. Sice je ještě maličká, ale hodně vnímavá. Už se nemůžu dočkat, až uvidím ta její udivená rozzářená očička."