Jaké zbraně volíte, jste-li v úzkých?

Tíživou situaci, kterou bolest představuje, zvládá každý po svém. Strategie mohou být přitom diametrálně odlišné: někomu pomůže, jde-li štípat dříví, jiný si uleví tím, že někomu vynadá, dalšímu ulehčí pláč...Mezinárodně používaný dotazník (CSQ) rozeznává pět základních způsobů zvládání bolesti: odpoutání se, ignorování pocitů, přeformulování pocitů či přerámování situace, katastrofizaci, modlitbu a doufání. Odpovíte-li si na následující otázky, snadno zjistíte, jaké chování je nejbližší vám.* Myslím na věci, které rád(a) dělám.* Myslím na lidi, s nimiž rád(a) něco dělám.* Opakuji si v myšlenkách příjemné zážitky z minulosti.* Dělám něco, co mě baví.* Snažím se být mezi lidmi, a tak jdu ven a dělám něco, co mě baví.* Pokračuji v tom, co dělám, jako by se nic nedělo.* Řeknu si, že přece nedovolím, aby mě bolest rušila v tom, co dělám.* Přestože mě bolest trápí, pokračuji ve své činnosti.* Bolest ignoruji.* Vnímám bolest jako výzvu, která mě přece nemůže obtěžovat.* Nezáleží na tom, jak zlé to je, vím, že to zvládnu.* Představuji si, že bolest je někde mimo moje tělo.* Nemyslím na to jako na bolest, ale spíš jako na tupý nebo teplý pocit.* Cítím, že to už nevydržím.* Cítím, že takhle už nemohu dál.* Stále si dělám starosti, zda to někdy skončí.* Cítím, že můj život nemá cenu.* Je to strašné a vím, že to nikdy nebude lepší.* Modlím se k Bohu, aby to dlouho netrvalo.* Modlím se, aby mě bolest přešla.* Vím, že jednou přijde někdo, kdo mi pomůže a bolest na chvíli zmizí.* Spoléhám na svou víru v Boha.