Jaké střevíce se nosí nejvíce

"Každý návrhář obuvi si v dnešní době trendy vytváří sám," říká designér obuvi a módních doplňků Pavel Zapletal. Záleží tedy pouze na vás, jestli se rozhodnete pro barevné balerínky, sandály na klínku, tenisky s retro potiskem nebo lodičky z lakované kůže.

Praktické balerínky

Jsou prsty u vašich nohou dlouhodobě uvězněny v populárních úzkých špičkách? Dopřejte jim tedy více prostoru a pořiďte si kulaté balerínky. Jeden z největších hitů této sezony splňuje snad veškeré požadavky. Tyto malé "tanečnice" jsou pohodlné a zároveň šik. Dokazují, že v určitých případech mohou být i oblé tvary krásné. Hodí se k džínům i k elegantním sukním a s jistotou v nich budete působit mladistvě a svěže.

Čím se od sebe odlišují? Barvou, materiálem, potisky a samozřejmě cenou. Za starorůžové balerínky s květinovou aplikací zaplatíte v pražském butiku Tango okolo patnácti set. Jen o několik ulic dál vás úchvatný model od Louise Vuittona s žlutohnědým potiskem na hedvábném podkladu vyjde zhruba na desetinásobek.

Elegantní lodičky

Nic nepodtrhne neodolatelný femme fatale vzhled tak důrazně, jako právě lodičky. Letos hodily za hlavu pověst usedlé klasiky a do světa vyrazily velmi odvážně. Pestrými barvami a vzory tak vtipně osvěží střízlivé šaty i decentní kostýmky. Jsou kulaté nebo do špičky a vesměs na jehlovém podpatku. Jeho výška by pro každodenní nošení neměla v zájmu klenby vašeho chodidla přesahovat sedm centimetrů. Na večírek si však klidně pozvedněte paty ještě trochu výš. Větší společenský rozhled tím nejspíš nezískáte, zato o dění v sále budete mít přehled znamenitý.

Sandály

Jestli v tom umíte chodit, neváhejte ani okamžik a zašněrujte se do mondénních sandálů s vysokým podpatkem. Pásečky, na nichž se příliš neuplatní vzorované motivy, se alespoň předhánějí v nápaditém překrývání nártu nebo originálním ovíjení kotníku a lýtka. Objevují se ve všech barvách včetně zářivých metalových odstínů. Sandály na klínku jsou rafinovanou alternativou pro ty, jež chtějí prodloužit své nohy, ale zároveň vyžadují dostatečný komfort. Klínek navíc poskytuje plochu pro potisky, které se nevejdou na úzké řemínky. Zásadní podmínkou pro nošení bot s otevřenou špičkou je dokonalá pedikúra. A pakliže nejste extravagantní studentka, rozhodně zapomeňte na ponožky a především silonky. Byť by měly barvu těla. Jen v určitých případech jsou přípustné punčocháče síťované.

Pantoflíčky

Stačí do nich vklouznout a můžete vykročit. Na podpatku nebo placaté, jednobarevné i pestré, s mašlí, ozdobnou přezkou, korálky nebo knoflíčky. Perfektně pasují k módním tříčtvrtečním kalhotám capri, sukním, šatům a vlastně úplně ke všemu. Když si v cizině opatříte mnohobarevné páskové pantofle značky Prada, budete se muset plácnout přes kapsu. Avšak získáte univerzální obuv k veškerému letnímu oblečení.

Vzorované tenisky

Nemusíte-li podávat špičkové sportovní výkony, dejte šanci plátěným teniskám s barevnými potisky v pestré škále od jemných pastelových tónů až po výrazné pop-art motivy. S nízkými ponožkami skvěle ladí nejen ke kalhotám, ale i k dívčím sukýnkám nad kolena. Zajímá vás, kde berou slavní designéři inspiraci k tvorbě?

"Představuji si ženu sebevědomou, půvabnou a se smyslem pro humor," říká francouzský návrhář obuvi Christian Louboutin. Pokuste se být právě taková, když si nové boty vybíráte.