Jaké jsou dojmy finalistek SuperStar?

Výstupy soutěžících z druhé desítky usilující o postup sledovalo více než 2,6 milionu lidí. Šanci měli znovu jen dva soutěžící. Vyhlášení výsledků v přímém přenosu napjatě očekávalo 1,2 milionu diváků, což bylo 71 procent všech, kteří se dívali na televizi.

Největší vzrušení však panovalo přímo v bývalém kině Galaxie na Jižním Městě v Praze mezi rodinami a přáteli semifinalistů.

Prvními finalisty letošní soutěže Česko hledá SuperStar se stali mladí muži Vlastimil Horváth a Michal Hudček. Nyní s nimi vyrovnaly skóre dívky. Z celkem 251 019 diváckých hlasů jich 33,7 procenta dostala Michaela Nosková a jen o desetinu procenta méně Gabriela Al Dhábba. Rozdíl mezi nimi byl pouhých jedenasedmdesát hlasů.

Ukázalo se, že o jejich kvalitách byli jednomyslně přesvědčeni nejen všichni čtyři porotci, ale také většina televizních diváků. Dívky teď čekají povinnosti všech finalistů: od Snídaně s Novou přes Křížový výslech na Frekvenci 1 to budou rozhovory, fotografování a natáčení hudebního pořadu Eso. A jaké byly jejich první dojmy?

* Jak se cítíte coby postupující?

Michaela Nosková: Se mnou to málem švihlo. Nikdy v životě jsem nebyla tak neskutečně nervózní a vzápětí nato tak strašně šťastná. Fakt ne.

Gabriela Al Dhábba: Před vyhlášením jsem měla takový smíšený pocit, že to ani nedokážu popsat. Cítila jsem, že teď už tréma není potřeba, že s tím člověk nic neudělá, že to má vlastně za sebou a je to jen na divácích. A teď jsem samozřejmě moc šťastná.

* Tušila jste, že byste mohla postoupit?

Gabriela: Myslím, že všichni, co jsme tady byli, jsme doufali, že postoupíme. Ale neuvažovala jsem o tom. Po vystoupení to z člověka rychle spadne a nemá ani prostor to řešit. Diváci mohou mít úplně jiný vkus a každý z té desítky jim do něj mohl svým stylem zapadnout.

* Komu z vaší desítky byste daly druhou šanci?

Gabriela: Určitě Lukáši Michnovi a Nikoletě Spalasové. Myslím, že Lukáš je vyloženě osobnost, která by si postup zasloužila a která by se do finále hodila.

Michaela: Stoprocentně Lukášovi.

* V čem vidíte svoje silné stránky pro budoucí soutěžní klání?

Michaela: Já se snažím být taková, jaká jsem, takže možná právě v tom. Také mě hrozně baví tanec a strašně bych chtěla dosáhnout toho, že bych spojovala tanec se zpěvem, protože to je úplně perfektní.

* A jakou plánujete pěveckou kariéru?

Michaela: Určitě bych ráda propojila muzikál se sólovou dráhou.

Gabriela: Mně by se zase líbilo spojit sólovou dráhu s kapelou. Zatím nemáme kapelu úplně utvořenou, protože jsme to vzali z druhého konce - nejdřív skládáme a píšeme. Vyloženě mě to baví a zdá se mi to i zajímavější. A doufám, že to s kapelou dáme dohromady.

* V loňském roce čekala finalisty během soutěže řada úkolů. Těšíte se na ně?

Gabriela: Už jen to, co jsem dosud v SuperStar zažila, se mi moc líbilo. Člověk se čím dál tím víc setkává s novými věcmi. Baví mě to. Když chce člověk zpívat, tak mu tohle všechno dává hrozně moc zkušeností.

Michaela: Také se na to moc těším. Ráda překonávám různé překážky.

* Co se vám nejvíce líbilo v přípravném workshopu?

Michaela: Asi nejvíc se mi líbil tanec. Ale také se mi líbilo, jak mi udělali krásné červené pramínky do vlasů, i když to pak nebylo vidět, protože jsem nakonec dostala šátek.

Gabriela: Vizážistky byly super ženské, s kterými se dalo komunikovat a říct, co by člověk sám chtěl, anebo to zkombinovat s tím, co mu nabídly. Zároveň dokázaly odbourat i trému, že jste si ani neuvědomovali, že o něco jde. Byly úplně skvělé.

* A co vaše příprava na média a na showbyznys?

Gabriela: Projížděli jsme smlouvu, co si můžeme dovolit a co ne. Hrozně se nám snažili poradit a pomoci, což bylo také fajn.

* Změní váš postup plány do budoucna?

Gabriela: Asi určitě se to změní, až začne finále a člověk se bude SuperStar věnovat naplno. Do té doby budu pracovat, což mi snad i pročistí hlavu.

Michaela: Netuším, co mě čeká, ale budu se snažit všechno zvládat co nejlíp. Lidé mi poslali hlasy, tak je nechci zklamat. Budu se asi muset nějak domluvit ve škole. Než začne finále, tak tam budu chodit každý den a pak se uvidí.

* Co bylo prozatím v soutěži nejtěžší?

Michaela: Pro mě speciálně překonat trému. Jsem strašná trémistka a měla jsem radost, že se mi právě v tomto kole podařilo trému překonat alespoň při zpěvu. Teď se na všechno hrozně těším, i na to, že se nevyspím a budu makat a dělat to, co mě baví.