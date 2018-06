Jaké hity přinese rok 2003?

Když rodina Pokorných koupila synovi před rokem mobil, měl velkou radost. Teď už by raději chtěl ten, kterým jde fotit a posílat obrázky. Zatímco dvanáctiletý David sní o tomto zázraku techniky, jeho máma obdivuje u sousedky boty s úzkou špičkou. Kdyby jen tušila, že se móda tak změní, když loni kupovala za tři tisíce ty hranaté...

Pokorní nejsou rodina chtivých závistivců. Jenom je nenechávají lhostejnými hity a trendy, které jsou každý rok jiné. Odolný je vůči nim ostatně málokdo.



Poletí Bulharsko a Gambie

Když si letos movitější manželky popisovaly zážitky z dovolené, často hovořily o Keni. Fotky ze safari byly u této části klientely mnohem více in" než zážitky z Dominikánské republiky či Thajska.

Příští rok se na solventní vrstvu českých občanů chystá další lákadlo ­ neméně exotická Gambie. Pro ty, které by přišla na několik platů, se má stát hitem Bulharsko. Zájem o Bulharsko se zvyšuje. Češi tam cestují výhradně letecky.

Výhodou pro ně jsou přijatelné ceny a možnost se tam domluvit," vysvětluje Věra Kudynová, mluvčí cestovní kanceláře Fischer. Stejně jako experti z dalších cestovních kanceláří předpovídá, že turisté budou dál víc dávat přednost pobytům u moře než poznávacím zájezdům.

Povalování se u moře je rostoucím trendem. Je to z pudu sebezáchovy, nikoliv z lenosti. Lidé si dnes na dovolené potřebují prostě odpočinout," míní.



Auto? Především malé

Na českých silnicích bude přibývat malých a úsporných vozů. Ty se dají označit za trend příštího roku. Někteří lidé se vzdávají luxusních velkých aut dobrovolně, jiní jsou k tomu donuceni ekonomickou situací," míní přední český automobilový designér Václav Král. Budoucnost podle něj patří vozům jednoprostorovým.

Samozřejmě se budou dál dělat auta všech velikostí a tvarů. Určitou novinkou je, že na nich bude přibývat hran. Takových, jako když přežehlíte pánské kalhoty na puky.

Půjde o tenký rozdíl, který bude odlišovat světlo a stín. Do designu automobilů proniká hra se světlem," vysvětluje. Prodejci aut předpovídají, že na odbyt půjdou nejlépe volkswageny, fabie a nový Renault Megan, který se dostal na trh již koncem tohoto roku.



Džíny budou seprané

Pro módní návrhářku Helenu Fejkovou je příští rok už minulostí. Právě připravuje kolekci na jaro a léto 2004. Její předpovědi o tom, co budou ženy obdivovat ve výlohách nadcházející rok, jsou uklidňující. Budou přetrvávat trendy posledních let, kdy se nosí prakticky všechno.

Vypadá to jednoduše, ale záleží na citu a správné skladbě," vysvětluje Helena Fejková. Počítejte se směsicí historických prvků. Přes šedesátá léta minulého století až po cikánský styl. Nosí se kůže, kožešina, krajka, džínovina, šifon, umělé materiály."

Chybu neudělají ženy, které si vyberou volánky, třásně a korálkové výšivky. Moderní bude i jakoby nedokončené provedení ­ oblečení má vypadat sepraně, použitě.



Pozor, nová Nemocnice!

Příští rok na podzim zasedne národ týden co týden u televizních obrazovek. Česká televize totiž chystá reprízu a zároveň 13 nových pokračování snad nejoblíbenějšího seriálu všech dob. Nemocnice na kraji města po dvaceti letech se na obrazovkách objeví někdy před Vánocemi roku 2003. Po původní epopeji z pera Jaroslava Dietla se i v sérii Petra Zikmunda objeví staré známé tváře doktora Sovy, notorického svůdníka Blažeje a dalších oblíbených postav.

Velký ohlas by mohlo zaznamenat také uvedení seriálových Černých baronů, které podle literární předlohy Miroslava Švandrlíka a scénáře Martina Bezoušky natáčí režisér Juraj Herz.



Kina chystají trháky

Hitem českých kinosálů může být připravovaný film Želary s Annou Geislerovou, Miroslavem Donutilem a dalšími hvězdami, který vznikl podle knihy donedávna neznámé, ale literární kritikou vysoko hodnocené spisovatelky Květy Legátové.

K srdcím diváků jistě promluví i nejnovější film z dílny českých filmových lvů režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Petra Jarchovského. Pupendo, které bude mít premiéru na jaře příštího roku, navazuje na oblíbená šabachovská témata obou tvůrců. Jejich poetika a hitmaker Bolek Polívka v hlavní roli by měli naplnit kina i kasy producentů.

To lze tvrdit i o první hollywoodské premiéře v českých zemích. Rok 2003 v našich kinech otevře v pořadí už dvacátá bondovka s titulem Dnes neumírej. Obrovský úspěch snímku v Severní Americe i v západní Evropě naznačuje, že James Bond je svěží i po čtyřiceti letech.

Do kin přijdou i další megahity, jako například druhé pokračování Pána prstenů a třetí díl akčního thrilleru Terminátor.

Ale pozor, divák už nebude od roku 2003 odkázán jen na obyčejný plochý" film. Zatím jen v Praze začne fungovat kinosál vybavený 3D systémem Imax. Pro promítání jsou vyrobeny dva filmové pásy ­ pro pravé a pro levé oko. Diváci sledují film přes polarizační brýle. Výsledkem má být naprosto autentický filmový zážitek.



Mobily opět zlevní

V roce 2003 si zřejmě pořídí mobilní telefon i to málo zdejších lidí, kteří ho zatím nemají. Operátoři odhadují, že ho bude vlastnit přes devadesát procent obyvatel.

Očekáváme, že v příštím roce se objeví více modelů multimediálních telefonů, a tak jejich cena začne významně klesat," předpovídá Igor Přerovský, ředitel firemní komunikace společnosti Český Mobil. Jestliže posílání obrázků nebude na konci příštího roku nijak neobvyklé, na další zázraky" si musí klienti ještě počkat.

Bude trvat několik let, než se služby, jako je například video po telefonu, dostanou na takovou úroveň, kdy bude mít člověk chuť dívat se na televizi přes mobil," míní Přerovský.



Inteligentní lednička



Přesvědčit zákazníky, že tu či onu věc opravdu potřebují, není jednoduché. O nezbytnosti" výrobku, který by se mohl časem stát hitem, musí marketingoví experti nejprve potenciální kupce dobře informovat.

Na letošním veletrhu CeBit v Německu, který bývá přehlídkou toho, kam se bude ubírat technické vybavení běžných domácností, třeba švédská firma předváděla nový typ tužky. Tužka umí napsaný text sejmout zabudovanou minikamerou a prostřednictvím mobilu odeslat dalšímu příjemci. Ten ji může dostat buď jako e-mail, textovou zprávu, nebo fax.

K vidění byla například také lednička, která sama pošle majiteli textovou zprávu na mobil, pokud by v domácnosti vypnuli elektřinu nebo když má nedovřené dveře.

Anebo pračka, již majitelka obsluhuje z práce pomocí mobilního telefonu. Mají takové novinky šanci uspět na českém trhu? V příštím roce to ještě určitě nebude. Podobné vymoženosti jsou dokladem, že tolik nezáleží na tom, jak jsou užitečné a usnadňující život. Důležitější je, jak hodně se rozšíří.