Jaké dobrodružství jste v poslední době zažil(a)?

Meteoroložka Alena Zárybnická se na svět ráda dívá z výšky

: Má nejoblíbenější akce je každoroční Závod zkušených. Je to dvoudenní akce, na které se ve dne i v noci jezdí na kole, běhá podle mapy, plave, jezdí na lodi a leze po skalách. Nikdy nevím napřed, jak to skončí.I když jsem už dospělý, stále mne vzrušují noční bojové hry. Je pro mne obrovským zážitkem, když se plížím nočním lesem a snažím se ukradnout protivníkovi vlajku z jeho tábora nebo třeba plavu přes černé jezero tak, aby mne stráže neslyšely.Plné brýle strachu jsem měl na třech velkých cyklistických sjezdech. S partou kamarádů máme celoodpružená kola, a tak jsme si tento rok mohli dovolit sjet kompletní cyklistické závodní trasy z Klínovce do Jáchymova, z Plání v Krkonoších a z Dědu u Berouna.Je to už strašně dávno, ale vidím to jako dnes. Se skautským oddílem jsem vylezla na nějakou pískovcovou skálu. Nepamatuji si, kde a kdy to přesně bylo, ale ten okamžik radosti z překonaného strachu ve mne zůstane nadosmrti.