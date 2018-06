Jaké by byly prázdniny s cestovním kufrem princezny Arabely?

* Zaletěla bych za kamarády,všichni bychom se poskládali na kufr a obletěli jezdecké areály v celé ČR i v cizině. Kdyby nám bylo horko, zaletěli bychom k moři, hodinku, možná dvě tři bychom se koupali a pak odletěli domů. Létající kufr by byl určitě výhodou pro každého. Kdybych měla možnost získat ho zadarmo, určitě bych jím nepohrdla. Eva, 8. tř.* Já bych se letěla podívat do Peru, Chile,Bolívie,do deštných pralesů v Jižní Americe,do A ustrálie na klokany,na Niagarské vodopády,do Reykjavíku, obletěla bych celý svět a přistála vždy tam, kde by se mi chtělo. Lenka, 8. tř.* Kdybych měl létající kufr,udělal bych si cestu kolem světa. Přidal bych na něj větší desku, abych na něm mohl postavit stan a také bych si tam mohl odložit velké pytle s jídlem a vodou. Také bych tam měl sluneční deštník se stolem a stolkem. Luděk, 8. tř.