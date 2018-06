Jaká předsevzetí si dávají celebrity?

"Vždycky tak do léta doufám, že to půjde, ale pak to zůstane při starém," dodal Hejma.

A někteří to vzdávají už předem. "Podle mě jsou ta předsevzetí zbytečná. Míval jsem předsevzetí do nového roku, ale zjistil jsem, že u mě to zkrátka nefunguje," přiznal se multiinstrumentalista Jiří Stivín.

Úřadující česká Miss Jana Doleželová zase tvrdí, že se chová vždy stejně a správně, a proto není třeba něco měnit. "Možná, abych nezlobila," dodala s úsměvem.

Cestu si musíme rozfázovat

Aby byla předsevzetí smysluplná, musí být podle psychologů dosažitelná. "Člověk by měl vycházet z přiměřených cílů. Můžeme si dát i cíle nejvyšší, třeba že budeme nejlepší hollywoodskou hvězdou, cestu k nim ale musíme rozfázovat," řekla psycholožka a vedoucí kurzů hubnutí Zdeňka Sládečková.

Nový rok je podle ní dobrým startovacím momentem. Potvrzuje to i fakt, že v lednu vyhledává její poradnu více lidí. "Novoroční předsevzetí legalizují snahy, které normálně děláme tak trošku partyzánsky, protože se třeba stydíme říct - tak a teď budu hubnout," dodala Sládečková.

Splnění předsevzetí závisí také na tom, jak moc člověk daný problém prožívá. Podle Sládečkové se proto stává, že z několika předsevzetí nakonec zvítězí jen to, které řeší problém nejpalčivější.

Osvěžte si paměť

K tomu, aby lidé na svá předsevzetí nezapomínali, má sloužit internetová stránka www.hiaspire.com, která se přímo jmenuje Připomínač předsevzetí. Diskrétně pravidelnými e-maily po dobu celého roku osvěžuje slábnoucí paměť a vůli těm, kteří se se svým odhodláním webu svěřili. Služba funguje od roku 1997, je bezplatná a využívá jí tisíce lidí na celém světě.