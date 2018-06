Jaká je Dagmar a ty druhé

Nejen Američané už dávno vědí, že při volbě prezidenta platí osvědčený výprodejní trik: Buy one, get one free! Totiž, že do čela státu si až na výjimky "kupují" také Mrs. President, paní prezidentovou. Nejen američtí prezidenti dobře vědí, že jejich úspěch a popularita jsou přímo závislé na dobrém jménu jejich manželky. Je-li poskvrněno, ohrožuje vážnost, moc a pověst prezidentského úřadu.

To jsou dvě nezlomná pravidla. A také jediná, se kterými na jedné straně volič a na druhé prezident musejí počítat. Žádné další předpisy vymezující postavení manželky prezidenta obvykle neexistují. Její role se naplňuje podle lokálních zvyklostí, vyplývá z právně zakotvené autority či přirozeného respektu hlavy státu. To jsou krásná slova, ale jak s tím naložit v běžném životě? Minulost říká, že všelijak.

Ač se časy od konce 18. století změnily, stále platí trpké vyznání Marthy, manželky amerického prezidenta W ashingtona, které napsala své neteři: "Myslím, že víc než cokoliv jiného, jsem státním vězněm." Jak se každá manželka naučí vystrkovat prsty ze zlaté klece, záleží pouze a jedině na jejím charakteru, zkušenostech a taktu.



Řekněte, co smím



Pochopitelnou bezradnost, jak si počínat na novém jevišti, dala najevo Dagmar Havlová velmi záhy. V rozhovoru s novináři v létě 1997 si přála, aby to nebyla jen ochota hradních úředníků, kteří poskytují manželce prezidenta servis, ale jasně definovaný předpis.

Narazila na tvrdé nepochopení politiků, právníků i veřejnosti. Takhle se prstíčky nevystrkují, vzkázali jí. Mělo to být varování pro budoucnost, že ze "státního vězení" se hledá cesta ven jinými způsoby. A nebývají nikterak mravné. Hlavním trikem, kterým operují manželky prezidentů, bývá jejich vliv na výběr případně vyhazov blízkých spolupracovníků hlavy státu.

Těch, se kterými se radí, kteří sestavují jeho program a podobně. Oprávněnost zasahovat do personální politiky obhajují manželky téměř shodně: mám intuici na lidi, můj muž je příliš důvěřivý, příliš hodný apod. Mistryní v tomto oboru byla Nancy Reaganová.

Teprve v závěru druhého funkčního období jejího muže se veřejnost dozvěděla, že Nancy není jen nevinná usmívající se dáma v červeném kostýmu, ale že za vyhazovem mnoha osob z Bílého domu nestálo nic menšího, než tvrdé rozhodnutí první dámy. Nerozpakovala se donutit svého muže, aby se okamžitě zbavil političky, která se právě léčila v nemocnici či nejbližšího prezidentova poradce Donalda Regana.

Nikdy však nevystoupila přímo, nikdy za sebou nezanechala otisky. Používala spřátelených členů Reaganova týmu a novinářů, kteří tak dlouho splétali sítě, až oběť potopili. Vliv na sestavu nejbližších spolupracovníků V áclava Havla měla i jeho první žena Olga.

Té však nelze přisuzovat intrikánství. Jednala bez prostředníků i veřejnosti - přímo a nezřídka i tvrdě. Nebyl to jen prezidentův poradce Ladislav Kantor, který na naléhání Olgy musel z Hradu odejít. Počínání Dagmar Havlové v této sféře na veřejnost neproniklo. Ostatně, intuicí na správnou volbu spolupracovníků není zřejmě obdařena.

Zatímco Olga Havlová vydržela po celé své působení vedle prezidenta s jednou jedinou tajemnicí, Dagmar jich vystřídala hned v úvodu několik. Jistý "čich" na charakter lidí ženy skutečně mají a uplatňují jej i jako životní partnerky ministrů, ředitelů či parťáků řemeslníků. Jde jen o to, jestli svůj nos nestrkají tam, kam nesmějí anebo jestli je za něj jejich manžel včas nechytne.



Profese "manželka"



Zdatná právnička Hillary Clintonová se po vstupu do Bílého domu nesmířila s tím, že její nynější profesí je "manželka". Ujala se reformy zdravotnictví a... neuspěla. V elmi záhy ji veřejnost mohla shlédnout, jak peče koláčky. Stala se tedy "manželkou" a při své prozíravosti musela tušit, že se jí to vyplatí. Svého dosáhla letos, když se stala senátorkou.

Bez minulosti první dámy by se jí to tak hladce nepodařilo. Jiná úspěšná právnička, manželka britského premiéra Blaira, která si ponechala své dívčí příjmení Cherie Boothová, se svého řemesla držela do té doby, než se jí narodilo čtvrté dítě. Vydělávala dvojnásobek příjmu svého muže a dokonce svedla právní při s vládou, kterou řídí její muž, o nárok na rodičovskou dovolenou.

Dagmar Havlová se své herecké kariéry okamžitě po sňatku vzdala. Novou roli první dámy vzala vážně a na plný úvazek. Pokouší se dostát tradicím manželek prezidentů v zahraničí - totiž zabývat se charitativní činností. Neměla a nemá to lehké. Olga, její předchůdkyně v partnerství iv roli, která se pomoci potřebným ujala přirozeně a úspěšně, nasadila laťku vysoko. A lidé srovnávají, ať je to jakkoliv nespravedlivé.

V krátké historii československého a českého státu stálo po boku prezidenta ve funkci devět různých žen. Jen čtyři z nich neřídila totalita. A jen tři pak skutečně vykonávaly roli první dámy. Manželka Tomáše G. Masaryka byla v době jeho zvolení natolik nemocná, že mu nemohla být veřejnou oporou; zčásti ji zastupovala dcera Alice. Zbývá Hana Benešová, Olga Havlová a Dagmar Havlová - příliš krátká linie pro srovnávání.

Jak Hana Benešová, tak Olga Havlová své profese opouštět nemusely. I předtím, než se jejich muži stali prezidenty, byly "manželkami" a pomáhaly svým partnerům z domova. Byly jejich kamarádkami, hostitelkami, důvěrnicemi, prvními čtenářkami a kritičkami divadelních her či politických projevů. Rozhodnutí zůstat u své profese, či ji opustit, tedy z uvedené trojice řešila jen Dagmar Havlová.

Snad se rozhodla správně, jakkoliv obdivovatelé jejího hereckého umění mohou litovat. Ačkoliv protějšky hlav státu ve světě míří spíše k vlastnímu uplatnění, nakonec se ukáže, že lidé vidí po boku svého prezidenta nejraději ženu, která nijak a ničím nevybočuje ze staletých tradic: pečovatelku o klidné zázemí vladaře. Takovou je například veselá, mírná a nekonfliktní Barbara Bushová, kterou nesnášely jen feministky.



Manžel v ohrožení



Má-li v čemsi Dagmar Havlová obdiv veřejnosti, pak je to bezpochyby její starost o zdraví prezidenta a obětavost při jeho léčbě. V průběhu vážného onemocnění a léčby V áclava Havla v insbrucké nemocnici se naší první dámě také dostalo první veřejné pochvaly. I ona se začala cítit mezi novináři příjemněji.

Během jiných léčení Václava Havla se sice našlo pár lidí, kteří Dagmar Havlové předhazovali její důvěru v léčitele, ale ti by si měli přečíst cokoliv o Nancy Reaganové, která zcela propadla astrologii. Podle předpokladů osobní astroložky nechávala nekompromisně přestavovat dlouho připravovaný prezidentův plán na hvězdně příznivější termíny.

Podpora partnera při nemoci je ovšem očekávanou a přirozenou reakcí v každém přiměřeně fungujícím vztahu. Stejně tak samozřejmé je porozumění pro partnerovy problémy či úspěchy profesní. Skřípot nastává ve chvíli, kdy se žena pokouší vnikat do politiky sama a nedaří se jí to udělat s taktem. Hillary Clintová si svůj názor na dění doma a ve světě neumí nechat pro sebe.

Našla si tedy cestu: na své internetové stránce píše pravidelné sloupky, v nichž se svobodně vyjadřuje i k nejsložitějším mezinárodním konfliktům. Chce-li někdo znát její názor, otevře si internet. Podobně se zařídila i Blairova manželka Cherie. S poťouchlým humorem pravidelně publikuje sloupky v britském listu The Guardian (Mrs. Blair´s Diary), kde se terčem jejího břitkého jazyka stává i její muž.

Politicky se k vyhraněným otázkám vyjadřovala Hana Benešová, do aktuální politické situace vstoupila i Olga Havlová. V listopadu 1995, v době, kdy už byla těžce nemocná, vyzvala z pozice pacientky lékaře, aby z etických důvodů upustili od chystané stávky. A skutečně se jí to podařilo.

Dosavadní veřejné "vstupy" Dagmar Havlové do politického dění však nebyly šťastné a jen málokdo je přijal s libostí nebo aspoň shovívavě. Jakkoliv může být části veřejnosti sympatické zapískání na prsty první dámy na neomalené řeči Jana V ika, přece jen nelze pominout, že to byla reakce "veskrze neobvyklá, veskrze spontánní a veskrze temperamentní", jak ex post poznamenal její manžel.

Extravagance je však to poslední, co se od první dámy obecně očekává. Podobně "neobvyklou" příchuť měl i nedávný vzkaz Dagmar Havlové celé plejádě politických subjektů a osob. Důvodem urážek bylo pobouření první dámy, že s jejím manželem se jedná vulgárně a neslušně. Na způsob, jakým se první dáma zastává svého muže a našeho prezidenta, už téměř nikdo nereagoval. Obhajobou Dagmar Havlové může být jen to, že se chovala stejně jako většina našich politiků. A to je dost smutné. Nadějný zůstává jen stud mladého studenta politologie.



Zlatá klec je těsná



Psycholog Petr Šmolka definuje význam slova pomoc jako to, a jen to, oč jsme požádáni. Vnucená, nechtěná podpora může fungovat přesně opačně: partnera shazuje, ponižuje, obtěžuje. Ve chvíli, kdy se z občanky Dagmar V eškrnové stala první dáma, ztratila v osobním životě svobodu projevu. Stala se státním vězněm. A ona to musí vědět!

Jinak by v létě 1997 nemohla na obhajobu svého přání, aby bylo právně upraveno postavení manželky prezidenta, písemně prohlásit: "...že téměř každé mé rozhodnutí či dopis má nějaký politický přídech a může se tak či onak dotknout zájmů či prestiže hlavy státu, a tím i státu jako takového."