Jak žijí finalisté měsíc po SuperStar?

Někteří z finalistů se už zabydlují mezi českými popovými celebritami, odhánějí dotěrné fotografy nebo jim naopak pózují. Také protestují proti svazujícím smlouvám a přijímají první lukrativní nabídky.

Hvězdy a hvězdičky z finálové desítky SuperStar si zvykají na život celebrit se vším všudy. Zatím není možné prorokovat, jak dlouho ještě potrvá patnáct minut slávy každého z finalistů. Zájem tisku však napovídá, že na některá jména se hned tak nezapomene. Na jiná se naopak možná už trochu zapomíná. Nabídky se však hrnou všem.

Aneta: Zpívat na Karlštejně? Ne!

Jasnou jedničkou je samozřejmě vítězka soutěže Aneta Langerová. Prázdnin si moc neužívá a zpívá skoro o závod. Jejím nejdůležitějším vystoupením byl především koncert s kapelou Divokej Bill na českobrodském festivalu Rock for People. Hned jak se objevila na pódiu, začal celý stadion bouřit a Aneta prošla první skutečnou diváckou zkouškou. Nechce se totiž řadit mezi popové hvězdy a přivítání diváků rockového festivalu naznačilo, že ani oni ji tak nevidí. "Tohle je moje krevní skupina," prohlásila Aneta, než vstoupila na pódium. A skutečně. Za doprovodu Divokýho Billa Aneta zakrátko rozvířila celý stadion. "Doufám, že si něco takového zase brzy zopakuju," vypadlo z rozzářené Anety hned po koncertě.

Ten byl navíc jejím prvním veřejným vystoupením od soutěže Česko hledá SuperStar. Koncert sledoval také někdejší porotce soutěže, Milan Herman z vydavatelství BMG. S ním si ostatně Aneta nejspíš padla do oka. O všech ostatních porotcích prohlásila, že jsou to zvláštní lidé, kteří plují na jiné vlně než ona. Pro radu by si prý došla jedině k Milanu Hermanovi, který s ní podle jejích slov jednal jako s "rovnoprávným člověkem". Hned následující den po koncertě na Rock for People Anetu čekala další lahůdka - setkání s jejím hudebním vzorem, zpěvačkou Alanis Morissetteovou.

Na schůzku odcestovala česká SuperStar na pozvání hudebního vydavatelství, které také zprostředkovalo oběma zpěvačkám osobní setkání. Alanis Morissetteová totiž koncertovala v nedalekém Salcburku. Aneta kanadské hvězdě poděkovala za to, že je pro ni motivací a inspirací, která ji táhne dopředu. Povyprávěla také o tom, jak se při finálovém vystoupení v soutěži potýkala s její skladbou Thank U. To Alanis Morissetteovou pobavilo a rozesmálo. "To je fajn, tak to za mě dneska vezmeš a já si zatím skočím na zmrzlinu, jo?" navrhla tehdy Anetě.

"Nechci zapadnout do současného showbyznysu. Chci zpívat a nehodlám ze sebe dělat komika," tvrdí o sobě novinářům Aneta. "Ani za velké peníze nechci zpívat písničky, jako byla ta, kterou jsem si protrpěla při finále (song soutěže Letím ke hvězdám)," prohlásila také. Snadno se asi skutečně koupit nedá. Prokázala to i tím, že odmítla nabídku luxusní dovolené, kterou jí hodlal zaplatit výherce, jenž na Anetino vítězství vsadil a vyhrál.

Další rozhodné ne směrovala Aneta českým popovým hvězdám: Monice Absolonové, Hance Zagorové, Petře Janů a Iloně Csákové. Odmítla se s těmito "královnami popu" účastnit dostaveníčka na hradě Karlštejn. Původně se na hradě měly setkat finalistky soutěže SuperStar, ze sestavy však nakonec zbylo smutné torzo: s královnami popu se totiž setkala pouze Martina Balogová. Šárka Vaňková se omluvila kvůli časovému zaneprázdnění, Aneta prý však pořadatelům rovnou vzkázala, že na Karlštejně v této sestavě nezazpívá.

Přesto však Aneta o diváky ani o příležitosti nouzi nemá. Vystupovala už například na Staroměstském náměstí před fotbalovými fanoušky čekajícími na zápas Německo - Česko, kde se sešla i se svou rivalkou Šárkou Vaňkovou. S fotbalem se pojí také její další vystoupení ve vsi Doubek, nedaleko Anetiných rodných Říčan. Tam se minulý týden uskutečnil exhibiční turnaj Jágr Teamu, týmu televize Nova a českých celebrit - Jiří Hrdina, Tomáš Skuhravý či Roman Skamene. Protože kvůli nataženým tříslům nakonec Jaromír Jágr nepřijel, zájem publika na sebe jednoznačně strhly především dvě hvězdy ze SuperStar, Aneta a Petr Poláček. Oba nestačili dávat zájemcům autogramy.

Která deska je ta pravá?

Finálovou vítězku potkal však už i první skandál. Ten se týká její první vydané desky. Album s názvem Než se stala superhvězdou vydala firma Multisonic bez Anetina vědomí. Obsahuje archivní nahrávky, které pořídil Jiří Barda, producent desky a také šéf souboru Bardáček, s kterým Aneta Langerová od devíti let zpívala.

Zpěvačka proti vydání "jejího" CD protestuje. "Ohrazuji se proti tomu, abyste vydali či jakkoli jinak užili mé umělecké výkony, které jsou předmětem tohoto alba," prohlásila Aneta Langerová v dopise, který společně se svým otcem adresovala Multisoniku. Není sama. Svá práva na novou hvězdu si dělá také konkurenční vydavatelství BMG. "Pan Barda si uvědomil, že nezískal od Anety Langerové souhlas výkonného umělce k vydání nahrávky, a uznává, že pochybil," tvrdí zase ve svém prohlášení šéf BMG Milan Herman.

Jiří Barda svůj postup vysvětlil jednoduše. Nahrávku prý původně zamýšlel jako dárek pro Anetu a reakce ho překvapila. "Mám pocit, že jsem Anetu začal dělat já, BMG přišla k hotovému," prohlásil pro MF DNES. Situaci nyní komplikuje ještě postoj vydavatelství Multisonik. To se postavilo za Jiřího Bardu a trvá na svém. "Pan Barda má práva od Anetiných rodičů a mně podepsal licenci s interpretačními právy souboru Bardáček, a tedy i Anety Langerové," tvrdí Karel Vágner, který stojí v čele Multisoniku. Podle firmy BMG nyní nastala jakási patová situace - některá CD už jsou u prodejců, ale velcí distributoři prý už zastavili distribuci a čekají na výsledek sporu.

"Nenasytný" Savka

Co je to mediální skandál ví od minulého týdne také Tomáš Savka. Už si poroučí. Chci 500 tisíc měsíčně! To nemá ani Vondráčková! To je ukázka z titulků, které se v novinách objevily poté, co Savka získal hlavní mužskou roli Chrise v připravovaném muzikálu Miss Saigon. Tato postava má v muzikálu zdaleka nejvíc písní a největší prostor. Za jedno vystoupení přitom Savka údajně požadoval 25 tisíc korun. To by při dvaceti představeních měsíčně vydalo na půl milionu korun. "Nechci to specifikovat, protože to není veřejná informace, a navíc jsem vázaný smlouvou, která také není veřejná," mlžil Savka pouze.

"Ta částka je nakonec podstatně menší. Pan Savka dostal běžný honorář, který odpovídá jeho popularitě," říká Janis Sidovský, který se stará muzikálu o propagaci. Podle všeho tedy odměna pro Tomáše Savku nebude vybočovat z obvyklých pěti až sedmi tisíc korun za jedno vystoupení. Zkoušky na svůj první muzikál zahájí Tomáš Savka už v létě, premiéru pak pořadatelé chystají na 9. prosince letošního roku.

Kromě toho má Tomáš Savka přislíbenu i filmovou roli. Měl by si zahrát v pokračování filmu Choking Hazard!, což je hororová komedie, která si střílí z filmů o zombie. Společně se Savkou by v pokračování měli vystoupit také Petr Poláček a Standa Dolínek. Všichni tři ztvární postavy účastníků pěveckého soustředění, které v lese přepadne a sežere tlupa zombie myslivců. Tentokrát jistě žádné problémy kolem honorářů nenastanou. V prvním dílu si všichni herci za své vystoupení vydělali pouhou symbolickou korunu.

Proklaté smlouvy!

Patálie se smlouvami se týkají prakticky všech finalistů z poslední desítky. Na trhu je o ně zatím velký zájem a toho by rády využily firmy, které se zastupováním umělců živí. Finalisté by měli podepsat smlouvy s firmou Scream Artist. Tu zastupuje někdejší moderátor Honza Musil a podle internetového výpisu patří největší podíl ve firmě Milanu Hermanovi - zároveň i šéfovi vydavatelství BMG.

Smlouvy, které firma desítce finalistů nabídla, jim poměrně svazují ruce. Zastupování firmou by mělo být nejméně tříleté, provizi smlouva údajně stanovuje na 20 procent pro agenturu, a to v podstatě za jakékoliv vystoupení, jakýkoliv počin nebo účinkování, které finalisté v příštích letech budou mít.

Ti se už začali bránit nebo tím alespoň vyhrožují. "Smlouvu jsem ještě nepodepsala, o všem se bude teprve jednat. Zatím se radím s bráchou, ale všechno projednáme ještě s právníky," prohlásila před časem Aneta Langerová. Stejný postoj má i Martina Balogová: "Já sama nebudu rozhodně nic dělat bez rady právníka."

Stejně tak se prý finalisté SuperStar začínají bránit akcím, které jim jejich tvůrci předhazují. A nejde jen o zmiňované dostaveníčko s královnami popu na Karlštejně. Sámer Issa a Martina Balogová odmítli účast v novácké televizní estrádě Paškál. Natáčení pořadu se tedy nakonec zúčastnili jen Šárka Vaňková, Standa Dolínek a Tomáš Savka.

Sámer: Jsem s rodinou, do Esa nepřijdu

Sámer Issa rovněž odmítl vystoupení v oblíbeném pořadu TV Nova Eso. "Jsem s mámou, bratrem a jeho přítelkyní na Máchově jezeře v Doksech. Jsou to sice jenom Doksy, ale mám prázdniny a chci je aspoň chvíli trávit s rodinou. Termín natáčení se s nimi kryl, a tak jsem odmítl. Rodina je rodina, ta je pro mě samozřejmě nejdůležitější," vysvětlil MF DNES své rozhodnutí.

Ve speciálním vydání pořadu, který ponese název SuperESO chtějí autoři vidět dvojici dívek a dvojici chlapců. Issu tedy nahradí nejbližší vyřazený finalista Julian Záhorovský. Společně s ním se natáčení zúčastnil také Tomáš Savka, Šárka Vaňková i Aneta Langerová. Kromě rozhovorů s moderátorem se každý ze čtveřice představí i svým prvním videoklipem. Ten měli natočit k písničce dle svého libovolného výběru. Savka si vybral skladbu Feel od Robbieho Williamse, kterou už v soutěži zpíval. Aneta Langerová zvolila klip Ironic od Alanis Morrisetteové a Julian Záhorovský si vybral Ameriku od kapely Lucie. SuperESO se bude vysílat 24. července v hlavním vysílacím čase od 20 hodin.

Sámer Issa tak o svůj první videoklip přijde. Mrzet ho to však asi příliš nemusí, už totiž s vydavatelstvím BMG dohaduje vydání svého prvního alba. Po Anetě Langerové a Šárce Vaňkové je třetím z finalistů, komu vydavatelství nabídlo produkci vlastního alba. Se Sámerem Issou se na desce bude podílet i moderátor soutěže Ondřej Brzobohatý. "S Ondřejem jsme oba zapálení pro soul a rhythm and blues. Chceme spolupracovat na textech i hudbě," vysvětlil Issa.

Ani ostatní interpreti z finálové desítky však nemusí zoufat. Všichni se shodují, že jim soutěž pro start kariéry mimořádně prospěla. Například Petr Poláček, přezdívaný pro svůj hudební vzor český Bon Jovi, má nyní se svou kapelou velké úspěchy. "Buď je to velká, nebo malá akce, ale opravdu bývá narváno. Díky SuperStar jsou to superkoncerty," tvrdí Poláček. "Myslím si, že oproti koncertům, co jsme pořádali předtím, než byla nějaká SuperStar, je to znát. Dříve přišlo padesát lidí, teď jich přijde dvě stě. Proto jsem taky šel do té soutěže, abych měl své obecenstvo a své fanoušky," doplnil Poláček.

Ostatně zájem o SuperStar je stále velký. Nabídky se všem jen hrnou. Například tvůrci nového muzikálu Láska je láska, kde hlavní roli obsadí Lucie Bílá, by rádi hned do několika rolí angažovali právě finalisty soutěže. Muzikál by se měl začít zkoušet letos na podzim. Zájem o obsazení finalistů mají i pořadatelé muzikálů Galileo či Excalibur. Pravděpodobně "nejhvězdnější" nabídku obdržela Martina Balogová. Zazpívá si duet s mnohonásobným Českým slavíkem Karlem Gottem. Skládání hudby oběma zpěvákům přímo na tělo se ujal proslulý Karel Svoboda. Duet by měl nést název Svět je nekonečná pláž.

Kromě toho mohou všichni finalisté oslavovat společný úspěch. Jejich alba Top 10 se za pouhých deset dní prodalo téměř 60 tisíc. Deska tak v prodejnosti odsunula na druhé místo i album Vltava tour Daniela Landy.

To, že nic - ani sláva - netrvá věčně, však může naznačit i ostravský koncert šesti finalistů soutěže nazvaný Leoš Mareš uvádí SuperPrázdniny. V předprodeji se prodalo "jen" čtyři tisíce lístků, ale ostravská aréna má kapacitu pro deset tisíc diváků. Je otázkou, zda to zavinila příliš vysoká cena vstupenky, kolem pěti set korun, špatné načasování koncertu, nebo klesající zájem diváků o soutěž a finalisty SuperStar.

Stejnou otázkou je, jak dlouho a s jakým výsledkem se kolotoč kolem SuperStar a hry na odmítání a přijímání nabídek bude točit.