Jak zdravě vaří známé tváře

Doporučujete ve své kuchařce i taková jídla, o nichž se obecně soudí, že nejsou příliš zdravá?Doporučovat nezdravá jídla nemohu a ani bych neměla, ale když vycházím z vlastní zkušenosti, vím, jak člověka občas popadne mlsná. A pak si tu kachnu se zelím a knedlíkem dám. Podle mne se nic nemá přehánět ani na tu, ani na onu stranu. Jak říkával můj tatínek: Ono si tělo samo řekne.Rybí filé po gruzínsku: 600 g filé, sůl, pepř, trocha mouky, 4 lžíce kečupu, olej, kyselé okurky, olivy, cibule, oloupané rajče, kousek zelené papriky. Filé naporcujeme, okořeníme, poprášíme moukou a opečeme na oleji. Vyndáme na talíř, do výpeku přidáme pokrájenou cibuli, papriku, okurky, olivy, rajče a vše osmahneme. Přidáme kečup a krátce podusíme. Směsí přelijeme filé.Je pravda, že v mé kuchařce jsou i recepty na nezdravá jídla. Kdybychom totiž konzumovali pouze potravu s nízkým obsahem tuků, cholesterolu atd., moc bychom se nenajedli. Kuchařka je soupis zajímavých jídel, takže obsahuje i ta méně zdravá.Tuňáková mňamka s brokolicí: 1 brokolice, 15 dkg nivy, 1 krabička tuňáka v oleji, 1 balíček oliv. Brokolici uvaříme v páře a vychladlou rozebereme na růžičky. Do misky vyklopíme tuňáka i s olejem, přidáme nivu nakrájenou na kostičky, olivy nakrájené na plátky a brokolici. Zamícháme a podáváme odleželé až druhý den.Nikdy nedoporučuji nic nezdravého. Mluvím pouze o tom, co komu chutná. Každé jídlo se dá udělat i dietně, záleží na tom, jak kdo rozumí kuchyni. Kuře lze připravit na slanině, ale také na vodě. Kdo nechce jíst tučné, ať na tuku nevaří; u každého receptu se může zachovat chuť, například pomocí koření. Já osobně nedělám hovězí maso, ne kvůli nemoci šílených krav, ale proto, že v určitém věku člověk již něco nedělá. Dle mého je nejblahodárnější ovoce a zelenina. Jako nejzdravější bych doporučila drůbež a ryby a k tomu zeleninu či kompot.6 ks prsíček, 6 listů čínského zelí bez středu, 150 g salámu nebo uzeného masa, 150 g balkánského sýra, 200 g žampionů. Prsíčka rozklepeme a nesolíme. Salám, sýr a žampiony nakrájíme na kostičky. Žampiony orestujeme a necháme zchladnout. Listy z čínského zelí přelijeme horkou vodou, necháme odkapat a rozložíme je na prsíčka. Zamícháme žampiony, salám a sýr a hromádky směsi poklademe na prsíčka, zaklepeme a projedeme jehlou. Po obou stranách opečeme a v troubě upečeme do zlatova.Samozřejmě mám v kuchařce hodně jídel, která jsou podle dnešních kritérií nezdravá. Ale když si čtu Rettigovou, tam jsou vlastně samé nezdravé pokrmy, a podívejte se, jak naši předkové kvetli! Miluju i ryby, bezmasá jídla, špagety se zeleninou, kvůli čerstvé pažitce se těším na jaro, jenže pak mě to popadne a uvařím ostrý segedíňák se spoustou smetany... Držím se jediné zásady, a tu doporučuju všem: nepřejídat se.Rozhuda: 250 g měkkého tvarohu, asi 100 g másla, trochu mléka, nová cibulka, sůl a hrstka pokrájené pažitky. Tvaroh s máslem a mlékem umícháme, osolíme, přidáme jemně pokrájenou cibulku, natřeme na krajíček čerstvého chleba a hojně posypeme pažitkou.