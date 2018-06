„Kolik mám dětí? Dost.“ Jak vznikal rozhovor s věštkyní Jolandou

Už deset minut tu měla být. „Klid, ona dorazí,“ říká fotograf Dan Materna. Sedíme v cukrárně na děčínském náměstí. Zatím dovnitř vešla jen asi dvacetiletá romská slečna. Od dveří okoukla, kdo kde sedí a zase vyšla ven. Že by Jolanda vyslala průzkumný předvoj? Když jí vzápětí volám, jestli s námi počítá, zjevně o nás už něco ví: „Máte na sobě tmavěmodré sako?“ Věšteckým schopnostem její trefu v tu chvíli to nepřičítám.

Čtěte ve čtvrtek Velký rozhovor s věštkyní Jolandou čtěte ve čtvrtečním Magazínu DNES.

Ještě chvíli o rozhovoru po telefonu licituje. Tuším, že stojí někde za rohem a trochu nás napíná. Ví, že když už jsme tady, s prázdnou se nám odjet nechce, lépe se jí vyjednává. O rozhovor jsem ji poprvé žádal loni na jaře. „Ne, nechci žádnou popularitu!“ odháněla mě tehdy. Teď se v televizi objevila zase, už zase věští v živém vysílání na EZO TV. A až teď se nechala umluvit, že mi tedy povypráví o svém životě, co dělala před tím, než se stala profesionální kartářkou, a jak nese televizní slávu.

V televizi chtěla jen předvést, jak vládne svými cikánskými kartami, jenže se nechtěně proslavila osobitým projevem a přeřeky, které se už roky šíří českým internetem. Hlášky „míříš vysoko“, „velký špatný" či zvolání „jaj bože můj!" dávno zapadly do slovníků teenagerů. Vtipálci ji proto jízlivě titulují jako „náhodný generátor slov“ či Google překladač, což však u Jolandy evidentně plyne ze stresu v živém televizním vysílání, kde hodinu v kuse nesmí přestat mluvit.

Když se s ní bavíte tváří v tvář, je sebejistá a mluví vcelku srozumitelně. Snad až na výjimku, kdy si místo „ekonomické“ krize postěžuje na krizi „ekumenickou“. A ano, trochu bojuje se skloňováním a řadu výrazů opisuje zájmeny. Nicméně rozumět jí je. Rozhodně není hloupá, naopak! Lidi umí odhadnout trefně.

Psychologicky jsou karty mezi námi rozhozeny jasně: v televizi mluvit musí, tady ne. Chvílemi se chová až nepochopitelně tajemně. Prý o vás mladí filmaři z FAMU točí dokument. „To je mezi mnou a nimi“. Je na tom něco tajného? „To bych nerada komentovala“. Proč? Chci jen vědět, jestli o vás opravdu vzniká dokument? „Dá se to tak říct.“ Kolik máte dětí? „Docela dost, řekla bych.“

Věštkyně pořadu EZO TV Jolanda

Je opatrná, má to tak v povaze, a ještě více se hlídá po té nechtěné internetové slávě. Nicméně nakonec všechny otázky zodpoví a některé i velkoryse. Třeba jak kdysi pracovala v nemocnici a co tam zažívala, jak ji ke kartám přivedla maminka a že musela karty klientům sama vykládat už jako osmiletá. Nejzajímavější pak je, když vypráví, jak umí lidi proklít „až do kostí“, které lidi proklela a proč a co si myslí o ostatních věštcích.

Navždycky si budu pamatovat její pohled, kterým si vás neustále proměřuje. Když kolega Materna přizná, že v těch jejích propalujících očích si člověk připadá jako nahý, rozesměje se. Tohle jí totiž zalichotí.