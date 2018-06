Jak vyzrát na snowboard

Martin Černík předvádí, že po čase lze s prknem doslova srůst.

Na první seznámení se snowboardem si vybavení můžete půjčit, někde (například o víkendech ve špindlerovském Svatém Petru) dokonce i zdarma. Pokud to ovšem začnete se sněhovým prknem myslet vážně, musí vaše kroky zamířit do některého ze specializovaných obchodů, kde si vyberete potřebné vybavení."Snowboard by neměl být ani moc velký, ani moc malý. Například 180 centimetrů vysoký kluk by si měl pořídit prkno v rozmezí od 155 do 160 centimetrů. Nejjednodušší pomůckou je, že prkno má být jezdci pod bradu," upozorňuje Martin Černík.Kromě výšky snowboardu však také záleží na jeho tvrdosti. Ta je hodně důležitá k ovládání prkna."V praxi to znamená, že lehčí člověk by měl mít měkčí prkno, těžší pak tvrdší. Správně vybraný snowboard bude mít v konečném výsledku stejné vlastnosti pro všechny," říká Martin. Základním rozdílem mezi tvrdými a měkkými prkny je, že pokud jezdec po skoku špatně dopadne na tvrdém prkně, tak ho prkno tolik nepodrží jako to měkké. "Většina profíků však jezdí na tvrdších prknech, protože se na tom dají dělat velké věci. Velké a obtížné skoky se s měkkým prknem dělají obtížněji, protože po dopadu dost odpružuje a člověk může lehce přepadnout přes špičku nebo patu," dodává k rozdílům mezi prkny vrcholový závodník.Ke správně vybranému prknu je zapotřebí si také dobře vybrat oblečení, obuv i vázání."Snad všechny oděvní firmy už v dnešní době k výrobě zimního oblečení používají nepromokavé materiály, takže otázka výběru je na vkusu každého. České firmy mají dost kvalitní výrobky za poloviční ceny, než za jaké se nakupují zahraniční věci. Já mám například oblečení od našich firem," říká Martin, který však doporučuje začátečníkům obuv z Itálie a vázání zahraniční, protože to se u nás vůbec nevyrábí. "Všechno vybavení, ať jde o prkna, boty či oblečení, se pohybuje v různých cenových relacích. Jsou nejlevnější věci, které nejsou nejlepší. Pak je pomyslný střed, ve kterém jsou buď dobré české věci, nebo horší zahraniční. Pak následují dobré drahé zahraniční. A na závěr nejdražší, které už si jednotlivci vybírají jen kvůli značce. Já bych tedy začátečníkům doporučoval ten český střed. Lepší české výrobky a malinko vyšší ceny. Podle mého odhadu se taková výstroj dá pořídit se vším všudy kolem dvaceti tisíc korun. Ale pozor, za tuto cenu můžete koupit i úplně špatné vybavení! Je opravdu lepší navštívit specializované prodejny a před nákupem se pořádně poradit."Úplný začátečník by si pro svou premiéru na snowboardu měl vybrat jen mírný svah. Pro začátek je dobré vůbec si zvyknout na pohyb na prkně."Důležité je zažít pohyb bokem a odvyknout si od hůlek a dvou lyží. Jízdu na snowboardu bych přirovnal ke klouzání na kalužích někde před domem. Člověk se odrazí a stejně jako na prkně jede po ledu bokem. Ideální pro začínající snowboardisty je také měkčí sníh, protože první den je člověk více na kolenou a na zadku než na snowboardu. Proto je dobré si pro začátky pořídit i chrániče, které se používají třeba při jízdě na kolečkových bruslích," radí Martin, který se domnívá, že vůbec není špatné najmout si na první dva dny ježdění instruktora. Člověk podle něj lépe vstřebá a rychleji zažije potřebné informace, než když začne se sjížděním kopce úplně sám. "Dneska je už téměř v každém lyžařském středisku instruktor pro snowboardisty. Já osobně bych mám dobré zkušenosto se školou Burton ve Špindlerově Mlýně, kde začátečníky učí samotní závodníci. Dobrá škola je ale i v Peci pod Sněžkou. Jeden den strávený s instruktorem vyjde na tři až čtyři sta korun, ale určitě se to vyplatí," vzkazuje všem začínajícím vyznavačům tohoto mladého sportu nejúspěšnější český snowboardista Martin Černík.