Jak VyVolený poznal Bratra

Mezi pořady panuje neskrývané napětí a rivalita. VyVolení podle televizní upoutávky neznají bratra. A tak byl Petr Zvěřina první, kdo Bratra poznal. Potkali se v redakci iDNES a měli si o čem povídat.

"Petra jsem ani nepoznal. Teprve, když mi během on-line rozhovoru řekli, že je tady také vyřazený soutěžící z domu Velkého Bratra, šel jsem se seznámit, abych věděl, jak to probíhalo u kolegů," řekl Zvěřina.

Petr Běhounek svého jmenovce už trochu znal. "Petra nevidím poprvé, protože jsem začínal asi o týden později. Jeho tvář znám a hláška "každopádně" prolítla éterem ještě předtím, než jsem nastoupil do soutěže. A samozřejmě se občas používá i u nás."

Oba vyřazení si mezi sebou povídali hlavně o rozdílech mezi oběma reality show. "Já jsem si původně VyVolené představoval tak, jak je to teď v Big Brotherovi. Že se zkrátka sejde parta lidí, kteří se doopravdy skamarádí a bude pak velké utrpení, že někdo musí vypadnout," přiznal Petr Zvěřína. "Ale takhle to u nás bylo ani ne týden a hned nato se rozjely intriky. Soutěž se pak vyvíjela jinak, než jsem si představoval... Takže jsem možná měl jít do Velkého Bratra," zavtipkoval.

"I u nás se v domě se kujou pikle," uvedl jeho názor na pravou míru Běhounek. "Ale nesmíme se domlouvat veřejně. Nikdo, kromě diváků, kteří to slyší ve zpovědnici, tedy neví, kdo proti komu je a kdo s kým bojuje. Pomluvy a zášť jsou skryty, hra je tajná i tajemná. O to víc je pak samozřejmě zajímavější se dozvědět, kdo je nominován."

"U vás vyřazování neporbíhá veřejně?" Divil se Zvěřina. "Ne, my chodíme nominovat do Zpovědnice, kde je to tajný před ostatníma soutěžícíma, ale venku to lidi samozřejmě vidí," vysvětlil Běhounek.

"A jak často probíhá vyřazování?" Zajímal se dál Zvěřina o pravidla. "Původně mělo být každých 14 dní, ale pak nám řekli, že to zrychlili za trest kvůli cigaretám," vysvětlil VyVolenému s úsměvem Bratr Běhounek, který si už nyní uvědomuje, že to tak úplně tak za trest nebylo. "Vím, udělali to hlavně kvůli sledovanosti," dodal. "Máte co dohánět," rýpnul si Zvěřina. "Tak to každopádně," shodli se oba se smíchem.

