Jak vypadají svatby třetího tisíciletí

Nové barvy svatebních šatů klasického střihu přesně symbolizují to, co je dnes typické: touhu párů, kterým je často kolem třiceti, užít si starých zvyklostí, ale ozvláštnit je něčím zcela osobním a originálním.

Patříme k těm silným ročníkům, které maturovaly v době pádu komunismu," vysvětlují snoubenci Marcela Procházková a Petr Jaroš, proč se berou právě v červnu 2001. Máme za sebou deset let, kdy jsme se už nabažili cestování, studia v zahraničí i různých způsobů podnikání. Teď chceme být spolu a mít skvělé děti. Stejně jako naši spolužáci, letos jsme z našeho ročníku stavařiny už čtvrtá svatba."



Kdy, ale hlavně kde



Červen a září jsou měsíce, kdy je sňatková vlna na vrcholu. Ty letošní jsou zvlášť silné. Majitelka půvabného svatebního" zámečku v Čeladné uprostřed Beskyd si láme hlavu, jak do tří týdnů vtěsnat osmou oslavu, a také Martina Batalová z pražské agentury L´Armonia potvrzuje, že lidem čím dál víc záleží na tom, jak má jejich svatební den probíhat. Zkrátka si víc vymýšlejí: Trend je jasný - svatba pod širým nebem. Na zahradě hotelu, na parníku, na nádvoří zámku.



Ale také na středověké tvrzi s historickou hudbou, šermem a kejklíři nebo na ranči včetně vyjížďky na koních, kuželek a kovbojských tanců." Obřad se podle nových pravidel může konat takřka kdekoli, v historickém sálu Pražského hradu i doma na zahradě, ale vše je nutné předem dojednat s oddávajícím, tedy s místní matrikou. Svatební organizátorka Martina Batalová tvrdí, že je schopna zařídit svatbu v synagoze (ale ta přijde na hodně peněz), na Havaji i třeba ve vzduchu: Dva horkovzdušné balony lze objednat bez problému, jeden pro snoubence, druhý pro oddávajícího a matrikářku.



Jde spíš o to, uřídit balony tak, aby se vznášely zhruba nad obvodem nebo vesnicí, kde má statečný oddávající úředník pověření." Dříve byl skálopevnou zárukou platnosti sňatku právě oddávající úředník. Dnes touto jistotou poněkud otřásla aféra oddávající starostky v Praze 4, které chybělo platné pověření, čímž postavila deset párů před problém, že spolu celá léta žijí v oficiálně neplatném manželství. To však jde o výjimku. Oddávat nemusí jen úředník - stále žádanější jsou církevní obřady.



Mít svatbu v kostele znamená i pro mnohé nevěřící páry zvlášť slavnostní okamžik. U katolických obřadů je podmínkou alespoň jeden pokřtěný snoubenec a alespoň šestitýdenní duchovní příprava, benevolentnější evangelíci jsou po setkání se snoubenci ochotni přimhouřit oko nad předchozími rozvody i vlažnou vírou. Roli může hrát i částka věnovaná na opravy kostela, která se v porovnání s pronájmem mnohých světských prostor tak jako tak výrazně vyplatí.





Svatební novinky



Čerství novomanželé Pavel a Barbora Zajícovi jsou oba právníci. Logicky tedy před cestou na radnici přišla na přetřes i předmanželská smlouva, o které se dnes hodně mluví a hlavně píše. Oba se však shodují, že jde spíše o módní téma k hovoru než praktickou záležitost: Pro mladé lidi, kteří se berou poprvé, je smlouva naprosto zbytečná, protože majetkové záležitosti jsou jinak stanoveny velmi jednoduše.



Málokdo také ví, že okamžikem svatby žádná klec nepadá - o jakémkoli nestandardním dělení majetku se lze u notáře dohodnout i kdykoli později během manželství, nejde o nic výjimečného. A jestli má někdo už předem tak silnou potřebu se proti partnerovi pojišťovat, je otázka, jestli by si neměl spíš rozmyslet celou svatbu..." Oproti minulosti se výrazně změnila svatební etiketa.

Guth - Jarkovský ještě řešil, zda snoubenci před svatbou mohou přespat v témž hotelu, dnes si lámeme hlavu spíše s tím, zda mohou děti manželů stát spolu s nimi a se svědky u oltáře, nebo spíš sedět mezi ostatními svatebčany.



Kdysi svatbu vypravovali rodiče nevěsty, časem se plánování přesunulo na nevěstu, dnes se účastní i ženich, a to hned z několika důvodů. Může se více angažovat finančně, kromě toho je nevěsta zaměstnaná stejně jako on na plný úvazek. V neposlední řadě do celé ceremonie zasáhly rozvody, takže i ženich chce dohlédnout na to, jak se obřadu zúčastní jeho děti z předcházejícího, či hned několika bývalých manželství. Objevuje se také stále více další problém: Nevěstu vede k oltáři otec, ženicha matka. Co ale v případě rozvodu rodičů jejich partneři?



Co se všemi těmi macechami a náhradními otci? Stále platí, že jediné skutečné porušení i té nejzaběhlejší etikety je nechat někoho z nich samotného, aniž se předem vyřeší jejich doprovod. Vše ostatní je povoleno. Dokonce se stává, že k oltáři vede nevěstu matka. A jsou případy, že ji doprovází i oba otcové - biologický i zároveň ten, který nevěstu vychoval.





Sladká tečka



Svatební dort za pět tisíc korun dnes není výjimkou a v nabídce jsou dokonce i umělecké kousky z marcipánu v ceně kolem dvaceti tisíc korun. Zato na květinové výzdobě mají Češi tendenci až nedůstojně škudlit, na tom se svatební agentury shodují.



Dva tisíce na kytici pro nevěstu ještě patří ke standardu, kytice pro svědkyni a pro maminky už se na objednávku připisují zdráhavěji, o výzdobě restaurace nebo kostela už ani nemluvě: Zatímco kytice na nevěstino auto je běžná, ve chvíli, kdy výzdoba sálu přesáhne dva tisíce, vidím povytažené obočí," potvrzuje Martina Batalová jeden z okamžiků, kde zatím Čechy za světem zaostávají. To už je oblíbenější výzdoba z nafouknutých balónků a ohňostroj," dodává paní Batalová. Ale i u svatebních kytic zůstávají oproti světu české nevěsty "za pecí".



Kulatý pugét nejčastěji z růží, zvaný biedermeier, zvlášť v Americe nahrazují tropické orchideje, dokonce i helikonie, v nejrůznějším tvaru. Girlanda orchidejí může zdobit hřívu koně, který přiveze nevěstu, nebo je obtočená kolem vodítka ženichova psa. Nečekaně elegantním fíglem je hlávka vyšlechtěného okrasného salátu v bohaté krajkové manžetě.





Láska na talíři



Svatební hostina být musí, přestože někdy jde o větší zkoušku nervů než žaludků. Do módy přicházejí rauty. Dřív ustálená kombinace cinzano - šunková rulička - knedlíčková polévka - mix grill s dvěma přílohami - svatební dort a koláčky nahrazuje více či méně zdravý raut. Představte si v rodině dobrou polovinu vegetariánů, nedůvěřivou babičku a dědečka, několik malých dětí a do toho všeobecnou obavu z hovězího," líčí čerstvá novomanželka Petra Palouková, proč s manželem řešili svatební hostinu formou rautu.



Manžel Pavel dodává: navíc se podařilo obě rodiny, které se do té doby nikdy nepotkaly, seznámit určitě lépe, než kdyby všichni seděli jen na svých místech." Historička Petra navíc s vedením restaurace dohodla starodávné" speciality - šunku pečenou v chlebu a bramborové placky se škvarky - mimochodem nečekané hity i jinak bohaté svatební hostiny.



Jan Ryška zase vyvedl svatebčany originálním aprílem: poté, co je taxíky vyklopily u stánku s párky v rohlíku a každý se statečně zakousl do toho svého, doprovodil svatebčany personál luxusního hotelu k šampaňskému a bohatě prostřeným mísám s občerstvením.





Šetří se, nebo vyhazuje?



Platí vše opačně. Kdo není právě movitý, se protentokrát rozšoupne a je za krále. Zato zámožní mají zvlášť v zahraničí nový módní trend: ušetřit". Projevuje se například tak, že při nákupu diamantové čelenky se klenotník nabídne, že za určitou částku posléze šperk přetvoří na náramek nebo přepychové ucho k večerní kabelce. Šaty lze zkrátit. Přešít. Prodat. Jen ženicha ne, tady pravidlo úsporného sňatku selhává.



Z ciziny také přišla móda svatebních seznamů neboli listů", jak se jim říká podle překladu z angličtiny. Aby se člověk nedostal do situace podobné té ve filmu Čtyři svatby a jeden pohřeb, kde Hugh Grant nemá ani na nejlevnější z vybraných položek, uzpůsobili si Češi zvyk podle svého.



V partě lidí, která se delší dobu zná, panuje zvyk, že snoubenci si objednají jeden větší dar ode všech dohromady. Tak je možné koupit sekačku na trávu, kvalitní vysavač nad deset tisíc korun - v případě nouze dojde na vanu nebo dokonce toaletní mísu. A svatební cesta? Český trend třetího tisíciletí je jasný: žádná. Nebo alespoň hodně odložená.