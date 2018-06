Jak vydržet celý den svěží

Muži nestárnou, jak kdysi prohlásili filmoví tvůrci, zato v horkém létě na nich bývají vidět únava i pot. Někdy zbytečně.Malé děti voní po medu, jak řekl Karel Čapek, dospělí se potí. Horkem, strachem neboli vlivem psychiky, ale také v důsledku pohybu či jídla. Proto je v létě pro muže tak důležité dodržet určité hygienicko-kosmetické rituály. »Muži by měli začínat den sprchou,« radí Ljuba Loukotová z firmy Beauty World, »ale vlažnou! Studená vám totiž stáhne cévy a rozproudí krev. Výsledek je nasnadě - začnete se potit.« Po koupeli by měl následovat deodorant, ale pozor: Ljuba Loukotová varuje před deodoranty s vůněmi, protože ty příliš nevydrží. Účinný je kamenec, přírodní minerální deodorant, který je nealergický a neparfémovaný. Vedle klasických partií, jako je například podpaží, se doporučuje použít deodoranty nebo antiperspiranty také na prsní kost, kde se muži potí výrazněji. Toaletní vody aplikované kolem prsních bradavek zase působí na ženy tak trochu jako lákavé feromony. Chcete-li v létě snížit množství potu a hlavně zmírnit jeho »vůni«, změňte i svou stravu. Čím více mastných jídel a hranolků sníte, tím se budete více potit. »Není náhoda, že nejvíce deodorantů na hlavu spotřebují Američané - mohou za to poděkovat svým hamburgerům,« tvrdí Ljuba Loukotová. Asi také není náhoda, že i první deodorant se objevil v roce 1888 v USA, první antiperspirant pak tamtéž ve 30. letech. Nelibě »vonět« však můžete nejen díky horku, ale i díky koření. Česnek se totiž pokožkou vylučuje osmačtyřicet hodin, cibule jen o málo méně. Většina mužů by po koupeli neměla zapomínat na pudr, a to zejména na nohy, kde působí také jako ochrana proti plísním, jak doporučuje kosmetička Marie Michálková z pražského salonu Payot. Tyto pudry nabízí řada firem. Ochladit nohy si můžete pomocí chladivých sprejů nebo »tělových závojů«, jak se přezdívá přípravku s označením Bocage. Tyto spreje se doporučuje používat do kanceláře, ale také před cestou v autě na ruce i na nohy - zabráníte otékání dolních končetin. Po koupeli a použití deodorantu přichází holení. Pokud máte mastnou a citlivou pokožku, která se vám po holení »odvděčí« silným podrážděním, zkuste speciální přípravek na vousy, který je změkčí, narovná a roztáhne póry pokožky tak, aby holení proběhlo jako »po másle«. Žiletka se může totiž dostat hodně hluboko k vousu. (Na domácím trhu je zatím jediný typ tohoto přípravku se značkou Biotherm.) Jestliže jste se rozhodli přejít z mokrého holení na elektrické, a vaše pokožka protestuje, nemusí jít o chybu přístroje. »Na všechno si musí pokožka zvykat postupně, u holení za sucha jí to trvá až jeden měsíc,« vysvětluje Ladislav Vrdlovec z firmy Philips. Toto tvrzení dokázalo šedesát let zkušeností. Právě Philips totiž jako první na světě představil v březnu 1939 na veletrhu spotřebního zboží v Utrechtu rotační strojek s hlavicí, která měla korunku s 48 paprskovitými drážkami a nožové rotující jednotky. Ať už se holíte jakkoli, měli byste dát po holení přednost balzámu před after-shavem. Balzám totiž pokožku zklidní a dodá jí potřebné živiny. Navíc budete příjemně vonět svému okolí celý den, zatímco voda po holení svou vůni ztrácí za poměrně krátkou dobu. Protože obsahuje alkohol, může pokožku dokonce dráždit. Místo balzámu lze zvolit také speciální krém, který se pak ovšem používá na celý obličej. Obsahuje mikrokuličky, jež do sebe po celý den natahují jako piják maz i pot. Mužům, kterým se po holení objevuje na krku a obličeji červené »zapálené« skvrny, může pomoci přípravek Ani-feu du rasoir (feu znamená oheň), který obsahuje i termální plankton a palmový oheň. Zklidňuje pálení po holení, hydratuje a vyživuje pokožku. Muži, kteří pracují u počítače, by se neměli bránit očním krémům, díky nimž mizí pocit »vysušených« očí a oddálí se vrásky. Po koupeli (k té samozřejmě patří i umytí hlavy) a oholení se pak už stačí jen vhodně obléci. Lehké a prodyšné oblečení ze směsových materiálů - například ze lnu, lehké vlny a bavlny - by vás mělo co nejméně tísnit. Těsné a obepínající kalhoty či trička mají totiž na svědomí zvýšené pocení.