VIDEO: Iluzionista dostal herečku Nývltovou. Zavázal si tkaničky bez rukou

Zná to snad každý. Když to člověk nejméně potřebuje, rozvážou se mu tkaničky u bot. Většina z nás je pak navíc líná opět si je zavázat. Iluzionista Pavel Dolejška má však trik, jak na to.

"Kdysi dávno, když jsem byl menší, jsem se musel pořád sklánět, ale strašně mě z toho bolela záda a nebavilo mě to. Já jsem trošku línější, tak jsem přemýšlel, co s tím," řekl Dolejška bezradné herečce.

Iluzionista si rozvázal tkaničku u bot. Nohou hodil doleva, pak doprava a po chvilce třepání se mu tkanička sama uvázala. Pro překvapenou Nývltovou měl jednoduchou radu. Musí to cvičit deset až dvanáct hodin denně, tři čtyři měsíce a pak se to naučí.

Přestože Dolejška nechce svůj trik prozradit, pozorný čtenář na to může po chvilce přijít sám. Ftipálek ale slibuje, že má v záloze ještě další fórky.