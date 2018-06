Jak uspořádat dokonalou oslavu

Do společnosti, tedy na večírky, jsem chodívala moc ráda a dost často. Pak mě to trochu přešlo, protože, upřímně řečeno, je to pořád to samé - titíž lidé, tytéž rozhovory, neměnné vstupní Jak se máš? Co zrovna děláš? (Ta hrůza, když člověk zrovna nepracuje na něčem strhujícím...) Jenom prostory se obměňují (i když nijak výrazně). Ale stejně jsem byla ráda, že s funkcí šéfredaktorky Story mám nový důvod - a tentokrát "legitimní" - do pražské společnosti zase pravidelně docházet.

Vlastně jsem ráda, že jsou to pořád titíž lidé. Můj přítel mě totiž většinou odmítá doprovodit, respektive je mi velmi vděčný, když ho té povinnosti zprostím (říká večírkům "hody upřímnosti") a já mám přesto jistotu, že se nebudu cítit opuštěná. Že si dám téměř s jistotou skleničku s Ondřejem Soukupem a Gábinou Osvaldovou, že zase budu žertovat s Ivou Hüttnerovou s Petrem Mändlem o tom, že má Iva pohledného chlapa, ale nesmí se to říkat, protože to Petr nemá rád a že Petr udělá žertovné fotografie svým digitálním aparátem a my mu žertovně zapózujeme, že pak se k nám pravděpodobně přidá pan Špaček se svou paní, že s láskou obejmu střihače Honzu Mattlacha, že potkám Báru Nesvadbovou, se kterou se pořád nejsme schopné sejít na kafe, že zkontroluju, jak to zase sluší Daře Rollins, že se konečně uvidím s návrhářkou Evou Janouškovou a Jirka Janoušek mi eventuálně pochválí moje rozhovory ve Story, že pozdravím ministra Dostála a budu mít dobrý pocit, že se o dění ve svém "resortu" zajímá opravdu osobně a důsledně, že zahlédnu Jakubiskovi, kteří rozhodně zpestří i tenhle večírek, a že obejdu všechny ty moje milé lidi, kteří mi snad zase řeknou, jak mi to sluší a jak jsou rádi, že mě vidí... Protože k tomu ty večírky ve skutečnosti jsou.

(A když se to všechno povede, nebude mi zas tak moc vadit, že až budou druhý den mé zbylé mozkové buňky odklízet ty včera alkoholem zabité, bude mi to myslet velmi, velmi pomalu.)