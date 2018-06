Jak to dělají, že jsou

Zatímco tváře některých úspěšných lidí zná celý svět, o jiných, často ještě úspěšnějších, vědí jen kolegové z oboru. Jak se stát úspěšným? Kdo to vlastně je úspěšný člověk? Hvězda pop-music, slavný fotbalista, neomylný chirurg či ředitel prosperující firmy? Mají něco společného? Existují zásady, kterými by se měl řídit člověk, jenž touží vyniknout mezi ostatními?Talentovaní, pilní, tvrdí na sebe i na ostatní. Tyto vlastnosti se zpravidla každému vybaví ve spojitosti s lidmi, kteří vyčnívají z davu. "Jenže talent a píle obvykle nestačí. Úspěšný člověk se neobejde bez týmu spolehlivých spolupracovníků," míní psycholog Slavomil Hubálek. Hvězdě pop-music nestačí, že umí zpívat. Potřebuje dobré textaře, skladatele, vizážistu, choreografa a manažera. Sportovec zase štěstí, kvalitního trenéra, movitého sponzora, dokonalé lékařské zabezpečení. Ředitel podřízené, kteří ho neokrádají a nehudrují, když je třeba přijít do zaměstnání v neděli. Zatímco většina lidí má slovo úspěch spojený spíše s dravostí, psycholog Hubálek mluví o vlastnosti opačné. "Je to skromnost. Opravdu úspěšný nebude nikdy člověk, který nosí na ruce hodinky za statisíce, a přitom dluží všude, kam se podívá," vysvětluje.HELENA VONDRÁČKOVÁ: Kdo chce vyniknout, musí se do práce absolutně ponořit. Helena Vondráčková, pro mnohé první dáma české pop-music, přesný recept na úspěch nezná. "Vím jen, že k němu nevede přímá cesta. Za těch pětatřicet let kariéry jsem zažila různé fáze. O některých dobách se rozhodně nedá říct, že bych byla stoprocentně úspěšná. Každému je chvíli líp, chvíli hůř. Střídá se to," říká a svěřuje s názorem na to, jaký člověk má šanci stát se úspěšným. "Rozhodně musí být do své práce zapálený. Absolutně do ní ponořený. Musí si umět vytvořit tým lidí, kteří ho podpoří. Když je například někdo špičkový výtvarník, samozřejmě nepotřebuje spolupracovníky, kteří by mu radili, ale v mojí branži je dobrý tým nezbytný." Vondráčková tvrdí, že je nutné naučit se aktivně odpočívat a využívat každé volné chvilky k nějaké činnosti. A tak se třeba na cestách v autě či letadle nebo při čekání na vystoupení učila cizí slovíčka. V době, kdy řada zpěvaček její generace má doby slávy za sebou, prožívá nejlepší roky. "Mám pocit, jako by v minulém roce všechno vyvrcholilo. Byl to pro mě absolutní zlom," říká. Její deska Vodopád patří k nejprodávanějším, Vondráčková v loňském roce získala pět zlatých a jednu platinovou desku, úspěšně vystoupila v Carnegie Hall. "Lidé to označují za můj comeback, ale to není přesné. Já jsem se nevrátila, zpívat jsem nikdy nepřestala. Je to přesně to, o čem jsem mluvila. Jednou se daří víc, jindy méně." Skok nahoru je však jen málokdy pouze náhoda. Helena Vondráčková to přiznává. "Odhadli jsme, co bude mít úspěch, a dokázali to dovést do konce." Někteří lidé jí zazlívají, že kvůli nepřetržitému budování kariéry nestihla mít děti, které se k image popové hvězdy příliš nehodí. To však odmítá. Označuje to za osobní věci, které se na veřejnosti probírat nemají.VÁCLAV SMETANA: Jak dosáhnout úspěchu? Zbláznit do práce všechny kolem! Bývalý přednosta ortopedické kliniky fakultní nemocnice v Motole, chirurg Václav Smetana, je sice mezi lékaři váženou osobností, ale sám tvrdí, že měřítka úspěšného člověka asi nesplňuje. "Očima běžných lidí je úspěšný ten, kdo má vilu, luxusní vůz a cestuje po světě. U nás však toho přednosta kliniky nedosáhne. Takže v tomto smyslu úspěšný nejsem. Kolegové v Německu mi kdysi říkali, že mi tam nikdo nebude věřit, že jsem úspěšný chirurg, když jsem přijel starou rezavou ladou," říká sedmašedesátiletý ortoped, mezi jehož pacienty patří děti s mozkovou obrnou, které za ním vozí rodiče až z arabských zemí, ale třeba i elitní sportovci - operoval také atleta Jana Železného po úrazu ramena. A to tak dobře, že zase začal házet oštěpem a stal se olympijským vítězem i mistrem světa. Když bylo Václavu Smetanovi třináct, přišel při úrazu na žňové brigádě o nohu. Bylo to pro něj o to horší, že jako kluk ze sportovní rodiny, jehož strýčkem byl slavný fotbalista Josef Bican, miloval lyže a fotbal. "Měl jsem ale štěstí, rodiče a kamarádi mě vrátili do života. A já si umínil, že se sportem nepřestanu. A tak jsem se dostal do světa invalidních sportovců," vzpomíná. Vypracoval pravidla Mistrovství světa tělesně postižených sportovců ve volejbalu, vedl několik výprav na paralympijské hry, získal titul mistra světa ve volejbale invalidů a řadu dalších předních umístění nejen ve volejbalu, ale i v lyžování, atletice a plavání. Za vrchol sportovní kariéry považuje, že byl po roce 1989 mezi zakladateli nového olympijského výboru. Václav Smetana je neméně úspěšný jako lékař. V Kolíně vybudoval ortopedické oddělení, které ve své době bylo na nejvyšší úrovni v zemi. "Tam jsem poznal, že člověk dosáhne úspěchu tehdy, když se mu podaří zbláznit do práce i ostatní lékaře a sestry. Tehdy jsem cítil, že mě lidé v Kolíně mají rádi. Úspěšný je člověk tehdy, když je šťastný, když cítí podporu okolí. Když je pracovitý a poctivý. Úspěch může přinést i souhra náhod. Lidé, kteří pracují pouze osm hodin denně, ho nedosáhnou. Starost o pacienta mám i doma. Mnohdy nespím, na některé myslím celý život. Nezbytné také je umět přiznat si své chyby a hodnotit je. Ale každý obor žádá něco jiného. Zatímco finančník by v sobě měl mít určitou tvrdost, pokud chce být úspěšný, lékař naopak musí být nesmírně citlivý," tvrdí.LUDMILA FORMANOVÁ: Vyniknout mohou jen ti, kteří to mají v povaze. S touhou po úspěchu se musí narodit. "Podle mě recept na úspěch asi neexistuje. Určitě k němu mají blíž lidé, kteří mají touhu vyniknout už v povaze. S touhou po úspěchu se musí narodit," míní atletka Ludmila Formanová. "Nejsou líní, neustále chtějí dosáhnout víc, mají snahu být víc vidět. Asi jsem to v povaze měla a k tomu přidala velké úsilí," říká. Stačily dva roky a mladou sportovkyni z Čáslavi znají i ti největší sportovní ignoranti. Objevuje se na titulních stránkách časopisů i v televizních pořadech. Po letech ranního vstávání, nekonečné dřiny a dodržování životosprávy přišel zlom v roce 1998, kdy Formanová vyhrála mistrovství Evropy ve Valencii. Další úspěchy následovaly.... Když se Ludmila Formanová baví o úspěchu, mrzí ji, že řada lidí ho spojuje jen se sportovci, herci a zpěváky. "Přece je spousta schopných a chytrých lidí, kteří vynikají ve svých oborech. Třeba pro mě je pojem úspěch spojený především s lékaři. Tato profese je u nás zcela nedoceněná. A právě v ní je mnoho lidí, které lze nazvat úspěšnými," říká atletka. Sport je oblastí, kde úspěch může vystřídat pád rychleji než v jiných oborech. Ludmila Formanová vloni kvůli zranění nedoběhla závod na olympiádě v Sydney. V letošní sezoně sice začala trénovat i závodit, ale operace třísla ji znovu zastavila. "Co je úspěch, jsem už poznala, a doufám, že to ještě zažiju," říká.TOMAS SPURNY: Pro úspěch v práci je důležité nejen vzdělání, ale i schopnost umět se prosadit. Jako kometa zazářil na českém bankovním nebi Čechoameričan s podivným jménem Tomas Spurny. Pětatřicátník, který s rodiči kdysi odešel do Spojených států, se po revoluci vrátil zpět do Čech a loni nastoupil jako muž číslo dvě do Komerční banky. Mezi českými bankéři těžko hledat člověka, který ve věku 35 let dosáhl víc. Alespoň co se týká kariéry. Byť původem Čech, dnes si nechává říkat "po americku". Tedy nikoli Tomáš Spurný, ale Tomas Spurny. Háčky a čárky nad svým jménem nestrpí. I to si přinesl s USA: spolu s hvězdným vzděláním, profesionálními zkušenostmi a značným zaujetím pro práci. Jak Spurny řeší dilema "rodina versus práce", které svět velkého byznysu postaví dřív nebo později před každého třicátníka? V bankovním světě se proslýchá, že Spurnému kvůli jeho věčnému ponocování v bance nedávno utekla manželka. Kdo ví, co je na tom pravdy. Úspěšný bankéř mlčí. Informace o soukromí nelze získat ani od zástupce banky. "Je mi líto, ale rozhovor o soukromí pana Spurného nebudeme poskytovat," uvedla mluvčí banky Marie Růžičková. To koresponduje s jeho pověstí uzavřeného, chladnokrevného profesionála. "Napište klidně arogantní. To je přesně to slovo, které na něj sedí," říká člověk, který se Spurným několikrát přišel pracovně do styku. Jako bankéř má Spurny pověst velmi schopného člověka. Přístup Komerční banky k dlužníkům, kdysi největší slabinu ústavu, překopal během jednoho roku. Loni při čistkách v Komerční bance si jej tehdejší nově nastupující šéf ústavu Radovan Vávra vybral do týmu svých spolupracovníků. Minulý měsíc Spurny položil bývalého šéfa na lopatky. Po další čistce, která se tentokrát odehrála v režii nového, francouzského vlastníka, vlastně zaujal jeho místo. Do poslední chvíle se nevědělo, koho z této dvojice si Francouzi v bance nechají. Nakonec se rozhodli pro Spurného.Má se jít utopit?"Když si někdy u kafe otevřu nějaký ženský časopis, mám pocit, že když jsem do svých třiceti neudělala kariéru jako modelka či zpěvačka, nezbývá mi, než se jít utopit," říká Jana Knížková, prodavačka na mateřské dovolené. "Úspěšní lidé mě vůbec nemotivují k tomu, abych také něco dokázala. Naopak. Připadám si sice nemožná, ale spokojená," tvrdí. Psychologové se shodují v tom, že zatímco někteří lidé touží stále víc a víc vyniknout, řadu dalších ta představa přímo děsí. Nezapomínejme, že většina Čechů, kteří jsou nyní v takzvaně produktivním věku, zažila dobu, kdy být úspěšný, natož extrémně vynikat, nebývalo zrovna ku prospěchu.Psycholog Slavomil Hubálek, který se mimo jiné zabývá personálním poradenstvím, míní, že doba hraje významnou roli v tom, jak lidé pojem úspěch vnímají. "Dřívější nediferencovaná masa pracujících se začala po roce 1989 výrazně dělit. Na lidi tradičně líné, průměrně výkonné a ty, kteří chtěli využít šanci a vyniknout. Před deseti lety byl pojem úspěch víc spojen s něčím, co zavánělo agresivitou. Firmy hledaly především dynamické a asertivní zaměstnance. Doba se změnila, teď mají většinou přednost ti pilní a loajální," vysvětluje a dodává: "Důležité je, aby si člověk uvědomil, v čem chce úspěchu dosáhnout a zda na to opravdu má."* Úspěchy: 1993 Mistrovství Evropy juniorů (1. místo), 1995 Halové mistrovství světa 4x 400 m (2. místo ), 1998 Halové mistrovství Evropy (1. místo), 1999 Halové mistrovství světa (1. místo) Mistrovství světa (1. místo), 7x za sebou mistryně republiky v hale, 5x za sebou mistryně republiky venku. Držitelka českého rekordu na 1 km, držitelka českého rekordu na 800 m. V roce 1999 se umístila na 2. místě v anketě Sportovec roku.