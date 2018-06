Jak šly sochy do Placatova

U jednoho malého domku na konci Hliněné Lhoty stála veliká stodola. Tedy, dříve to bývala stodola, ale od té doby, co domek koupila paní Heda, povýšila stodola na sochařský ateliér. Paní Heda zde vytvářela velké sochy ze dřeva i ze železných součástek se spoustu hejblátek, cinkátek a větrníčků. Nakonec je vždycky natřela veselými barvami a postavila do sadu za ateliér. Brzy si tam zvykly chodit děti z celé Hliněné Lhoty a hrály si mezi sochami na schovávanou a na honěnou a na slepou bábu. Jak soch v sadu přibývalo, začaly být rozmrzelé a na paní Hedu si dětem stěžovaly: "Ona nás určitě nechce nikomu prodat, ale my tu přece nemůžeme navždy zůstat! Na každou hotovou sochu ve světě čeká její místo - takové, aby na ni bylo ze všech stran hezky vidět a mohlo si ji prohlédnout hodně lidí." Pak se skoro plačky dotazovaly: "Nebo jsme snad ošklivé a proto nás nikdo nechce?" Děti je pokaždé musely ujišťovat, že jsou opravdu úžasné a že se jistě nějaký kupec najde. Sochy ani netušily, že paní Heda už dlouho pilně objíždí pány starosty velkých měst i malých městeček a ptá se jich, zda by od ní nechtěli nějakou sochu do parku nebo na náměstí, před knihovnu nebo rovnou před radnici. Jenže páni starostové jen vrtěli hlavami, že koupit nemohou, protože by jim občané nemuseli rozumět, vždyť nezpodobňují ani významné politiky, ani slavné spisovatele! Jednoho dne dorazila utrmácená sochařka až do vzdáleného městečka Placatova. Zdejší starosta nakonec slíbil, že se alespoň zajede do jejího ateliéru podívat. Když starosta Placatova s paní Hedou vešli do sadu u ateliéru, seběhly se ze všech stran lhotecké děti a začaly si jako obvykle mezi sochami hrát na honěnou a na schovávanou. Paní Heda musela vyděšeného starostu ujišťovat, že se nic neděje, protože její sochy jsou nejen hravé, ale i velice pevné. A tu dostal pan starosta nápad! Koupil všechny sochy a nechal je postavit na dětská hřiště a ke škole i školce v městečku. Od té doby přijíždějí do Placatova návštěvníci z celého světa a prohlížejí si podivuhodné sochy, od kterých Placatovští své děti nikdy neodhánějí.