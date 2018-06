Vánoce známých: Tak je slaví Csáková, Vytisková, Hůlka či Jandová

Ilona Csáková (45) miluje klasiku vánočního času. „Nejedeme do zahraničí, zůstáváme doma, snažíme se mít opravdu takové ty tradiční Vánoce,“ přiznala zpěvačka. K jejím tradicím patří nejen živý stromeček, ale i kapr a salát. „Ozdobený stromeček, ryba, domácí bramborový salát, polévka, rozkrojení jablka, skořápky. Chci, aby Vánoce naše děti zažily a sdílely stejně jako já ve svém dětství.“

V duchu tradic má svátky i moderátorka a modelka Jitka Nováčková (23). „Žádné vlastní speciální tradice nemáme. Dodržujeme s rodiči klasiku a vaří se kuba, salát a kapr. Mamka dělá i kuřecí řízky, protože můj brácha nejí kapra,“ vysvětlila Jitka, která se do příprav slavnostní tabule také zapojuje, tedy alespoň svou přítomností.

„Pokud si pamatuju na loňský rok, tak jsem třeba nenapekla ani jeden kousek cukroví. Měla jsem totiž hodně práce a přišla jsem domů až k hostině. Můj program se mění ze dne na den, takže letos zase asi zasednu až k hotovému,“ přiznala s úsměvem Jitka, která si však dala záležet s dárky a už je má pěkně připravené. „Vždycky jsem se smála babičce, která měla nakoupeno od října. Jenže ona měla pravdu, sama mám koncem roku frmol a shánění dárků na poslední chvíli není můj styl. Takže od října mám dárky i zabalené,“ s úsměvem dodala modelka.

Velkým milovníkem netradičních svátků je zpěvák Daniel Hůlka (47), který rád vzpomíná na svátky v exotice. „Pro mě byly nejlepší Vánoce v Thajsku. V půlce prosince jsem odjel a vrátil se až v půlce ledna.“ Důvody odjezdu do zahraničí jsou podle jeho slov jednoznačné. „Jsem dost háklivý na ten předvánoční ruch, který si naprosto protiřečí s tím, že svátky mají být klidné, v míru, v přátelství a plné lásky. Lidi se na sebe v obchodech utrhují, jsou protivní a sprostí,“ popsal své pocity zpěvák.

Daniel Hůlka

Jeho největší vášní je kolem svátků práce v kuchyni. „Kapra nejím, dělám si candáta, protože ho mám raději. V Thajsku jsem měl zase chobotnice a různé plody moře. Pokud zůstávám doma, což asi letos zůstanu, vařím všechno strašně rád sám. Připravuji kubu, rybu, bramborový salát. Příští rok snad zase kolem dvacátého vypadnu někam do zahraničí a všechny tyhle starosti odpadnou. Ale kdo ví, co bude,“ poodhalil své budoucí plány Hůlka.

Zpěvačka Klára Vytisková (30) už se nemůže dočkat Ježíška, protože ho bude čekat i se svou roční dcerou. „Emilka je říjnová a loni ještě ze svátků rozum neměla. Jsem na to letos sama zvědavá,“ natěšeně přiznává Klára, která má ráda klasiku. „Rádi zpíváme koledy a rozsvěcujeme vánoční světýlka. Ty mi svítí všeobecně celý rok, ale na svátky mají jinou atmosféru. Hodně dbám na to, že jsme jako rodina spolu u stolu, kde jíme sváteční večeři a diskutujeme. O tom je vlastně i můj singl Home, který jsem nazpívala se ségrou. Je přesně o té rodinné pohodě a lásce, o dětství a vzpomínkách,“ přiznala Klára, která ještě nedávno svátky střídavě trávila u svých rodičů a u rodičů svého manžela.

Tradiční svátky má i zpěvačka Marta Jandová (41). Není tedy divu, že kapr, stromeček, dárečky i koledy jsou u ní doma samozřejmostí. „Ráda zapaluji františky a pouštím vánoční pohádky. K vánoční tabuli jdeme vždycky v šatech, v obleku, prostě hezky oblečení. Rádi chodíme i tradičně do kostela,“ popsala Jandová.

U vánoční tabule jich je většinou hodně. „Loni nás bylo třeba sedm. Pozvali jsme tatínka od manžela, jeho nevlastního bratra a jeho maminku se sestrou. Den po vánocích jedeme za mým tátou na vesničku, kde se sejde celá rodina. Máme sice ty vánoční dny rozkouskovaný, ale nikdy nejsme jenom tři,“ přiznala zpěvačka.

Vánoční svátky ve stejném duchu mají i zpěvák Pavel Vítek (53) a producent Janis Sidovský (47). „Já myslím, že naše Vánoce jsou stejné, jako všude kolem. Zklidní se čas, tempo a je víc času na přátele i na sebe. Já sám u sebe sleduji takové rozjímání a bilancování, což je moc hezký, protože člověku dojde mnoho věcí, co se za ten rok událo a co by třeba do těch příštích let chtěl změnit,“ poodhalil Vítek, který má ve změnách naprosto jasné představy. „Hlavně bych chtěl být více trpělivý a v ten správný moment rozpoznat, co pro mě je a co pro mě není dobrý,“ přiznal zpěvák.

Ten je sice skvělý kuchař, ale v kuchyni se umí s vařečkou velmi dobře otáčet i jeho partner Janis Sidovský. „Já kapra sice moc nejím, ale jednou jsme ho připravili na modro a celkem nám to chutnalo. Jinak na slavnostní tabuli volíme trochu jiná jídla, nemáme úplně tu tradiční štědrovečerní večeři. Určitě tam bývá ale bramborový salát, který dostáváme od našich přátel z Pernštejna. Ostatně, pro nás je víc než kapr na stole to, že máme kolem sebe milované přátele,“ dodal Janis.

Kuchař Zdeněk Pohlreich (58) si na tradiční svátky u domácího krbu moc nepotrpí a trávit je bude v zahraničí. „My jedeme do ciziny vlastně na velký kus zimy. Odjíždíme na svátky a vracíme se na konci února. Zda bude stromeček či ne, to se uvidí až na Štědrý den. Se ženou jsme si tradičních Vánoc už užili tolik, že na nich dávno netrváme,“ popsal své plány Pohlreich. Kuchaře podle jeho vlastních slov nebaví ani nakupování dárků.

„Já vlastně Vánoce moc rád nemám. Připadají mi jak olympijské hry. Stala se z toho taková komerční sračka, kde vás všichni od půlky října honí, že už musíte mít dárky. Já mám pocit, že to takhle není, že je to taková česká specialita a myslím si, že je důležité strávit čas s lidmi. A řešit, jestli někomu koupíte šálu za stovku, nebo prsten za milion, je přeci kravina,“ popsal vlastní pocity spojené se svátky Zdeněk.

Ale jednu tradici přece jen má. „Tradičně vařím štědrovečerní večeři, která se skládá z polévky, kapra a salátu. Nejvíc mě baví nákup těch surovin. Ve svém nezralém mládí jsem čtyři roky prodával kapry na ulici, abychom měli na kořalku. Proto rád zajdu za starejma známejma a dám jim na pivo. Je to pro mě taková hezká vzpomínka,“ přiznal Pohlreich.

Pokud bychom se měli zase vrátit k tradicím, určitě to bude v Řitce, kde žije Helena Vondráčková (68) s manželem. „Já se vždycky přikláním ke klasice. Ještě se nestalo, že bych na svátky nebyla doma. Toto mám od malička v sobě zakořeněné. Rodiče se vždycky snažili, abychom měli krásné svátky, jak mají být, čili se snažím tuto tradici dodržovat,“ popsala zpěvačka, u které nechybí ani klasické jídlo, jako je kapr, či tradice s židlí pro neznámého hosta.



„Dort, půst, zpívání u stromku na náměstí v Řitce, příbuzní, přátelé. Uděláme si vždycky klid a pohodu a já si myslím, že na takové momenty by člověk v životě neměl zapomínat. Nikdy u nás nechybí ani prostřeno pro neznámého hosta,“ dodala Vondráčková, která prý kvůli pracovnímu maratonu dárky nakupuje na poslední chvíli.

Snad jediným, kdo má svátky zcela bez kapra je zpěvák Bořek Slezáček (48). „Jsme milovníci zvířat a děti moc ryby nejedí. Jinak to ale u nás je klasika. Stůl praská ve švech pod tíhou hrachové polévky, salátu a cukroví. Samozřejmě dětem nosí dárky Ježíšek,“ prozradil Bořek.

A o co si jeho synové napsali? „Řekl bych, že o všechno, o co si snad napsat jen jde - Formule 1, zájezd na Jupiter, nový tablet. Taky jsem jim všem udělal krásnou ozdobu na stromeček. Pro svoji partnerku Žanetu mám stříbrné srdíčko. Je to asi jediný útvar, který jsem zvládnul bez potíží,“ dodal se smíchem Slezáček, kterého ještě mezi svátky čeká silvestrovské speciální představení muzikálu Dětí ráje.

Herečka Aneta Vrzalová (24) si zase svátky nedokáže představit bez cukroví od maminky. „Já nepeču. Jednou jsem se pokoušela o perníčky a malém mi vypadaly zuby, jak byly tvrdé. Proto nechávám vaření a pečení tradičně na mamince,“ přiznala svou malou kuchařskou nešikovnost herečka, která se těší především na pohádky.

O pohádkách to je i u moderátorky Kateřiny Kristelové (36), která si svátky už pár let užívá jen se svou dcerou Claudií. „Partnera nemám a ani ho nehledám. Jediný muž, který přes svátky přejde můj práh domova, je kamarád cukrář Martin Pokorný. Ten pro nás dělá skvělé cukroví. Naštěstí nejsem moc na sladké, na to je spíš moje dcera Claudinka. Tu naopak musím krotit a schovávat před ní vanilkové rohlíčky,“ přiznala moderátorka.

Štědrý den však netráví jen s dcerou, ale s celou svou velkou rodinou. „Jedeme s dcerou do Jižních Čech, a v malé vesnici Radenín se v jednom domě všichni z rodiny sejdeme. Je tu hodně dětí, hluku, mnoho jídla a pití. Celému klanu pak kraluje naše osmdesátiletá babička. Dodržujeme zvyky, zpíváme koledy, zdobíme stromeček, modlíme se a zapíjíme rok. Je to pro mě ten nejkrásnější čas v roce,“ dodala Kateřina.