Jak slaví české krásky? Jitrnicemi a slivovicí!

"Můžu jíst všechno, jídlo mě rozhodně neomezuje. Někde jsem četla, že se ztrácím před očima a trpím anorexií. Je to blbost. Ten, kdo by mě měl živit, by si to brzy rozmyslel," prohlásila blonďatá kráska a s chutí se zakousla do pečínky.

Občerstvení v restauraci Kamínka ve slováckém stylu vymyslela právě ona. Pochází totiž ze Strážnice. Pozvané i nepozvané hosty chtěla spolu se svou kamarádkou a kolegyní ze soutěže krásy překvapit krojem, ale nakonec ho nesehnala. Navíc Čerešňáková by ho možná měla problém obléknout a ještě větší se v něm pohybovat, je totiž pár dní po operaci menisku a oslavu probelhala o berlích.

Dárky pro oslavenkyně byly většinou voňavé. Vedle květin dostala například Hadašová velkou vanilkovou svíčku, prý poprvé v životě. Obě pak obdaroval jistý vtipálek kadibudkou z marcipánu. Co jim tím chtěl naznačit, už nechal na jejich fantazii.