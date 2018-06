Jak Sklep z hromady brambor ke slávě došel

Je tomu již třicet let, co vzniklo ve sklepě jednoho domku na pražské Dobešce divadlo. Pravda, při vymýšlení názvu jeho zakladatelé - vnuk majitelky nemovitosti David Vávra a jeho kamarád Milan Šteindler - nápaditostí zrovna nesršeli a divadlo pojmenovali prvoplánově podle prostoru, v němž vydrželi hrát po sedm let. Tady, na hromadách uhlí a brambor skandovali své veršíky typu "Zkuste trefit mravence/ do pánevního pletence." Matné světlo pableskující na babiččiných sklenicích s kompoty a zavařeninou dopadalo na jejich první divadelní opusy, jako byla Bedna, Utopenci, Tarzan: drama v kůžích, Sypejte kanárkům, Bedřich Bobeš, Chlípník z pralesa či Pecka aneb U kaštanu. Protagonistů Sklepa utěšeně přibývalo. Až přišlo osudné 9. září 1978 a fotbalový zápas o láhev rumunské rakije, po kterém následoval bujarý večírek. "P.A. močil do zavařovacích lahví, což způsobilo jediný opravdový zákaz divadla Sklep babičkou Davida Vávry," zaznamenal kronikář okolnosti vyhnání Sklepa ze sklepa, které předznamenalo neodvratnou cestu divadla ke slávě. Na téhle cestě figurují například autorské tituly Chemikál, Šediváci, Šediváci..., Carmen, Mazaný Filip, Tajů plný ostrov nebo volný cyklus Besídek, jež bývají sestaveny z písniček, frků, křížovek, skečů, vyšívaných deček a tanečních kreací. Šíři sklepáckých zájmů dokládá i pořad Rychlé šípy soutěží připravený k 80. narozeninám Jaroslava Foglara nebo inscenace Mlýny podle rané hry Václava Havla a Karla Bryndy. Pamětníci vzpomínají dodnes se slzou v oku a rozechvělou srdeční chlopní i na projekty vytvořené s dalšími soubory volného seskupení Pražská pětka (viz stejnojmenný film Tomáše Vorla z roku 1989), jež bylo kultovním pojmem nezávislé kultury osmdesátých let. Výčet kumštýřů, kteří se Sklepáky někdy hráli divadlo a fotbal, zpívali, jezdili na výlety, marně se pokoušeli prorazit na Portě, nebo jim alespoň napekli buchty, je fascinující. Kromě tandemu otců-zakladatelů Vávra-Šteindler jsou to desítky jmen včetně režisérů Tomáše Vorla a Otakáro Schmidta Štětináče, hereček Evy Holubové a Ivany Chýlkové, zpěvačky Moniky Načevy, producenta Václava Marhoula, výtvarníků Aleše Najbrta, Františka Skály, Jaroslava Róny, Petra Nikla a Čestmíra Sušky, fotografa Tono Stana, kostýmní výtvarnice Simony Rybákové, bratří Cabanů, Lumíra Tučka, Roberta Nebřenského či "Samotáře" Jiřího Macháčka. A samozřejmě herce Tomáše Hanáka, který se před dvěma roky stal podle ankety časopisu Spy nejkrásnějším mužem České republiky.