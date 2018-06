Jak si nenechat pošlapat louku

Má člověk obranu proti mejdanům, jako byla technoparty?Hlídka třeboňské policie si všimla, že houstne provoz. Řada starých náklaďáků, karavanů a dodávek mířila evidentně za společným cílem. Hlídka hlásí čtyřicetivozovou kolonu operačnímu důstojníkovi. Po chvíli hlásí znova, že všichni údajně míří na nějaký hudební festival do Rakouska a že aut je už sedmdesát. Operační vysílá na místo ještě jedno auto dopravní služby. Doprovodí je na hranice. To si ovšem myslí jenom policie. Šňůra povozů nejprve záhadně sama v Třeboni odbočí z hlavního tahu a potom, kousek za Lipnicí, zastaví. Náklaďáky kolem policejních aut zůstávají stát, takže se ramena zákona nemohou ani hnout a ostatní vjíždějí na třicetihektarovou louku. Je 28. července, 16 hodin 20 minut a přesně od tohoto okamžiku se iniciátorům CzechTek00 Party podařilo udělat z Policie České republiky a celé státní správy diváky na svém mejdanu, který nebyl ohlášen ani povolen.Domek s číslem jedenáct v Lipnici obývají Struskovi, starousedlíci. Náves mají hned u nosu, takže oni si jako první moc dobře všimli mumraje cizích lidí a aut ve vsi. "Začali parkovat všude. Jeden se dokonce postavil před vrátka tak, že nešly otevřít," ukazuje oběma rukama kolem domku pan Struska. Vůbec se mu ten nájezd nelíbil. Jeho paní, když viděla tři holky s vlasy v divokých barvách, jak si píchají drogu do žíly hned na rohu její předzahrádky, pochopila, že tyhle lidi tady nechce. "Ani autobus neprojel. Vedoucí prodejny nemohla otevřít, protože oni leželi přede dveřma. První noc jsme nespali," vypočítává na prstech pan Struska. Jakmile si Struskovi jen trochu zvykli, že všude kolem nich jsou v obvykle prázdné vesnici cizí lidé, byli také klidnější. "No lidu tu bylo hrozně, ale třeba mi přišli na zahradu, víte, já nemám z jedné strany plot, tak jsem je vyháněl a oni se mi i omluvili, že se nějak popletli mezi domky," vzpomíná pan Struska. Jednomu řekl, aby mu před brankou na zahrádku neparkoval - a mladík s autem zase odjel. Za chvíli tam sice zajížděl další, ale stačilo poprosit policajta pár kroků odtud, na rynku, a hned bylo zase volno. Pak si pan Struska všiml, že sousedovi vybírají nějací mladíci z řádků brambory,tak policie potom hlídala i to. "Jak kolikrát slyším o chuligánech, co se perou na fotbale, tohle byli úplně jiný lidi. Akorát že jich bylo moc," uzavírá debatu o technoparty paní Strusková. "Tlouct někoho z těch lidí by správné nebylo, ale neměli je sem nechat přijet." Její muž si to myslí stejně tak."Hned od počátku jsme byli překvapeni, že jsou to vcelku ukáznění, komunikativní a bezkonfliktní lidé," konstatuje zástupce ředitele jihočeské policie plukovník Milan Kučera. Kohokoliv jeho lidé legitimovali, kohokoliv komandovali, aby přeparkoval, poslechl. "Jediné výzvy neuposlechli," zdůrazňuje plukovník Kučera, "aby se rozešli." Když se ve speciálně zřízeném policejním štábu radili, zda zasáhnout či nikoliv, chyběl ten nejpádnější důvod pro nástup pendreků a přileb: násilí, nekontrolované ničení nebo hrozba místním. Policie se na násilné vyhnání všech pěti, možná sedmi tisíc lidí, kteří na nepovolené akci ničili soukromý pozemek, připravovala. Ale nebylo by to tak jednoduché. Mohla prohlásit shromáždění za nepovolené, dát účastníkům nějakou lhůtu na odchod,a pak teprve násilím zakročit. Jenomže každý, kdo by před skončením lhůty neodešel, by se dopustil přestupku, tudíž by musel být předveden, dopraven na stanici, vyslechnut do protokolu a propuštěn. "Nebylo by možné obklíčit pět tisíc lidí na třicetihektarovém poli a zatknout je. Museli bychom celý prostor rozdělit na sektory a postupně je uzavírat, trvalo by to desítky hodin a státní rozpočet by to přišlo na miliony korun," vysvětluje policista Kučera. Škody po technoparty nejsou podle něho odhadovány ani na čtyři sta tisíc. A byl tu další problém. Ve stejném okamžiku, kdy se na poli stavěly první hudební reproaparatury, zaujali svá místa i dealeři "tanečních" i tvrdých drog. Nastoupila kriminálka v civilu. V okamžiku, kdy detektiv "sbalil" přímo mezi soundsystémy jednoho drogového obchodníka, nahradila tolik obdivovanou toleranci a bezkonfliktnost účastníků téhle party jakási solidárnost a nejbližší tanečníci se do kriminalisty jednoduše a bez zbytečného okecávání pustili. Hlasem i silou. Kriminalistu vytahovaly z bryndy uniformy. Bezpečnostní štáb z toho usoudil, že podobně, jenomže ve velkém, by to vypadalo i v případě, kdyby chtěly kordony louku vyprázdnit násilím. "A ještě další komplikace: volně tam pobíhala stovka, snad i více psů. V oříškové i pitbulové a boxeři. Ptal jsem se veterináře a on řekl, že by psi nejspíš bránili své pány. Možná by bylo nutné některá zvířata zastřelit. Jenomže každý, kdo by mezi takovou spoustou lidí vytáhl zbraň, by byl ukrutný hazardér," upozorňuje plukovník Kučera.Co dělat?Měla policie zvolit přísnost za každou cenu? Měla tolerovat poškozování majetku, nevšímat si anarchie a mávnout rukou nad vyděšením místních obyvatel. Nebo ztlouct každého, kdo si pustí nahlas muziku a tancuje pod otevřeným nebem? "Ani jedno ani druhé. Já jsem vlastně s policií spokojená. Tedy jenom s tím, co dělala na místě, přímo v Lipnici. Nelíbí se mi samozřejmě fakt, že vnitro nemělo ani tušení o tom, že se něco vůbec chystá. Když na tuhle událost čekalo několik tisíc lidí, měla to policie vědět předem také," shrnuje starostka Lipnice Věra Jindrová. Dnes už má za sebou nejen nepříjemnou vzpomínku na bezmála sto hodin nejistoty, kdy se nevědělo, co dělat, ale také nenásilné ukončení, úklid za 36 tisíc a rozhovor s ministrem Grossem. Ani jí se myšlenka na ztlučení lidí v "její" vesnici příliš nelíbila. "Doufám, že za krátkou dobu bude k dispozici jakýsi návod, jak v těchto případech postupovat. Ze všeho nejdůležitější částí takového manuálu budou jednoznačně kontakty na resorty, kterých se to týká," slibuje si Věra Jindrová. Lipničtí si ji ohromně pochvalují, jak se o ně během techno-pohromy starala.Při rekapitulaci zatím iniciátoři CzechTek00 vedou vysoko na body. Dokázali zorganizovat svobodomyslnou taneční party, kterou oficiální zákaz zastihl prakticky v okamžiku jejího samovolného přirozeného konce. Určité výčitky však některé účastníky mírně tíží. Dá se tak soudit například podle snahy zřídit sbírku na alespoň částečné "zalepení" nákladů na úklid. Výzva se objevila na internetových stránkách tamtéž, kde bylo před časem i avízo na spornou taneční akci. Společnost Konstanta s.r.o., která na třicetihektarovém "parketu" technařů původně pěstovala pícninu, si vyčíslila škodu na 230 tisíc korun. Podnik s šedesátimilionovým obratem to sice nepoloží, ale každá koruna ztráty je znát. "Je nám jasné,že z nějaké náhrady neuvidíme ani korunu. Okresní úřad nám nic nedá, to řekli jasně a jestli někoho odsoudí k náhradě škody,jak dlouho by to tak asi mohl splácet?" ptá se jednatel společnosti Jan Kalena. Policie pátrá po iniciátorech. "Určité poznatky vedoucí ke konkrétním osobám už máme. Uvažujeme o sdělení obvinění z trestných činů nedovoleného užívání a poškozování cizí věci - to v případě toho poničeného pole - a možná i ohrožování životního prostředí," říká o současném stavu vyšetřování plukovník Milan Kučera. "Kdyby vše utichlo, byl by to úžasný signál, že u nás vše projde a party se může kdykoliv zopakovat." Plukovník soukromě doufá, že se kriminálce podaří pěti, možná více iniciátorům jejich úsilí prokázat a půjdou před soud. Spravila by to nejspíš podmínka. Advokát Tomáš Sokol nad výsledkem případného soudního procesu krčí rameny. To si raději představuje řízení, které by následovalo, kdyby vzal spravedlnost do svých rukou majitel ničeného pole. "Kdyby šel na policii a řekl: ničí mi tam majetek, zakročte, policie by nic nedělala, pak by vzal brokovnici a začal střílet, byl by to masivní právní spor snad jen o to, zda má úroda větší cenu než lidský život. Ale samotný fakt, že bránil svůj majetek, by m u nikdo upřít nemohl," konstruuje extrémní vývoj.Česká republika je - jak se ukazuje - jedinou zemí, kde nelegální megaparty proběhla tak úspěšně - tedy pro pořádající. Mnoho z majitelů zvukových aparatur zamířilo po Lipnici na Slovensko. Jenomže slovenské úřady měly lepší povědomí o dění v sousední zemi, takže na technokolonu už čekaly. Když se náklaďáky zastavily u vyhlídnutého plácku u Kocerovců nedaleko Košic, policie je dál prostě nepustila. Po krátkém vyjednávání s místním zemědělským družstvem se podařilo podepsat smlouvu o pronájmu a u "Tunianskej novej vsi sa tancovalo" už oficiálně. "Úplně selhala zpravodajská služba," konstatuje Milan Kučera. Stejně jako na Slovensku i tady by stačilo pár hlídkových aut a nějaká ta záloha a zvládli by situaci sami.Kde končí právo na svobodnou zábavu?Mají lidé kvůli své zábavě, ač mírumilovné, právo ničit majetek a otravovat soukromí jiných? Má policie či stát za jakoukoli cenu chránit soukromý majetek? To jsou otázky, jež se v souvislosti s lipnickým tanečním mejdanem dodnes probírají. Účastníci internetových diskusí na internetové stránce www.iDnes.cz či na stránkách www.Techno.cz, formulovali často velmi vyhraněné názory pro, či proti. Mnozí s technoparty sympatizují, ale s porušováním soukromých práv jsou opatrnější. Některé z příspěvků, jejichž pisatelé, jak bývá na internetu zvykem, vystupují pod přezdívkami, přinášíme. Autor, který do diskuse přispěl pod přezdívkou Charl by dal přednost ochraně soukromého majetku. "Soukromý majetek je nedotknutelný a stát má povinnost jej chránit proti komukoli... Na příkladu této party jsme viděli, jak jsou ti, co za ochranu majetku zodpovídají, neschopní. Jen jsem si tak představil, co by se stalo, kdyby účastníci technoparty najeli na nějakou louku v západní části Evropy... dostali by na zadek a bylo by po všem. U nás se to jen monitorovalo... Je to jen jeden další příklad toho, jak je stát k ničemu, když má chránit soukromý majetek...," napsal tento účastník chatu. A podpořil jej ještě další, vystupující jako Mpts: "Ta hudba je mi lhostejná a pokud jde o hajzly, kteří ničí cizí majetek, mělo by s nimi být naloženo jako s kterýmikoli jinými hajzly ničícími cizí majetek," soudí tento pisatel. Další účasníci internetové diskuse jsou ovšem velkorysejší a k tanečním akcím typu technoparty chovají sympatie." CZEKTEK bylo prostě setkání lidí se stejnejma názorama, pocitu ze společnosti, estetickým cítěním a nevím čím ještě... nikdo žádnej vstup nevybíral... nikdo (vyjma dealery) na tom nijak nezbohatnul. NEBYLO TO O PENĚZÍCH. Tady sis zábavu nekupoval, tady jsi ji vytvářel...," soudí diskutér s přezdívkou Lukashiva. Jiný účastník naladěný na podobnou strunu a vystupující jako Jamecz pak dokonce nabízí, že by pro technoparty propůjčil svůj pozemek: "Klidně bych uspořádal technopárty, shodou okolností mi patří takový menší lom daleko od civilizace (+-5 km) ale asi nejvíc bych se bál provokatérů. Ti jsou vždy záhubou jakýchkoliv masivních akcí." A účastník debaty pod přezdívkou Brizak, přidává zkušenost s technoparty z Německa: "...když jsem před pěti roky pracoval v Německu, prolezl jsem openairparty, technoparty na starým letišti Mnichově, absolvoval jsem i party v tunelu pod Frankfurtem a další menší. Ale vždy to bylo povolené, s dozorem policie a bez problémů, že tam sebrali sem tam nějakýho feťáka nebo dealera, je podle mě jen dobře.Sám jsem drogy bral (naštěstí ne moc), ale taky jsem viděl, co to dokáže s lidma během několika měsíců udělat. A myslím, ze už jenom kvůli tomuhle by tam měl dohled jak policejní, tak zdravotní být. Nemluvě o škodách na cizím majetku...