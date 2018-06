Jak si muži vylepšují své chlouby

Proč muži chtějí velký penis

Muži mají největší penis ze všech primátů.

Délka mužského penisu byla po tisíciletí spojována s jeho mileneckou dovedností a zdatností. Ale tyto schopnosti mají spíš co dělat s mozkem než s penisem samotným.



Největší penis měří 36 cm, ale na internetu můžete samozřejmě snadno najít snímky digitálně zvětšených penisů. Neexistuje žádný vztah mezi délkou penisu, tělesným vzrůstem, velikostí nosu či velikostí nohy. Průměrně velký penis měří při erekci 14 cm.



Ženy, kterým se líbí velký penis, obdivují spíše abstraktní mužnou sílu než to, co je s ním skutečně fyzicky možno dokázat. Ženy, ktré mají spokojený partnerský vztah, málokdy přemýšlejí o velikosti penisu svého partnera. Pokud však nějaký vztah skončí špatně, mohou se bývalému partnerovi mstít tak, že hanlivě hovoří o velikosti jeho penisu.



Evoluce nezpůsobila ženy tak, aby je sexuálně vzrušoval pohled na mužské genitálie. U mužů je tomu přesně naopak. Mužské pornočasopisy ukazují nahé ženy ze všech stran a úhlů, ale všechny pokusy o pornografii pro ženy, která by ukazovala nahé muže, skončily neúspěchem, Zaujaly jedině gaye.



Penis byl odjakživa spojován s mužskou mocí - čím větší penis, tím většímu respektu se jeho vlastník těšil mezi ostatními muži. Na Nové Guinei pořádají muži veřejnou přehlídku svých penisů - nasadí na ně metr dlouhá pouzdra, která si kvůli stabilitě upevní kolem krku a tak se předvádějí divákům.