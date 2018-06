OBRAZEM: Jak šel čas s britskou královnou Alžbětou II.

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy jednou prostořece prohlásil, že se mu britská královna Alžběta II. přiznala, kterak ji občas vládnutí nudí. V den 60. výročí na britském trůnu ale národu vzkázala, že mu tímto obnovuje svou oddanost a vládnout hodlá nadále.

"V tomto výjimečném roce, kdy se zasvěcuji znova vašim službám, doufám, že nám všem bude připomenuta síla společenství a svolávající síla rodiny, přátelství a dobrých sousedských vztahů," vzkázala Alžběta II. národu 6. února 2012.

Pokud bude Alžběta II. po své matce královně Alžbětě obdařena dlouhověkostí, zřejmě bude nejdéle vládnoucí panovnicí britské historie. Královna matka se dožila 101 let a Alžbětina praprababička královna Viktorie zase vládla britskému impériu více než 63 let. Alžběta II. by se stala nejdéle vládnoucí vladařkou v historii země, pokud by na trůnu seděla ještě 9. září 2015.

V průzkumech veřejného mínění vnímají Britové 60. výročí vlády Alžběty II. jako významnější národní událost než olympiádu.

Podle bývalého britského premiéra Johna Majora přestane Alžběta II. vládnout v den své smrti. Bývalý konzervativní předseda vlády pak médiím vzkázal, že spekulace o abdikaci královny, jejím odchodu na odpočinek a následnictví Charlese mohou nechat u ledu.

Královna Alžběta II. na historicky první návštěvě Irska (19. května 2011)

"Královna bude sloužit do konce svého života, pak bude následovat na trůnu Charles a teprve po něm možná princ William," uvedl Major.

Ve fotogalerii se můžete podívat na proměny královny Alžběty II. během 60 let jejího panování.