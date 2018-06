Jak se zrodí nová česká hvězda?

Kráska Synková (Gupta) však není jediná z Čechů, kteří si získali obrovskou prestiž v zahraničí, ale doma se o nich takřka neví.



Například další ze světových supermodelek - Veronika Vařeková - nedává českým médiím rozhovory a přeje si zůstat v "západní anonymitě". Ostatně proč ne, vybírat je i tak z čeho: Herzigová, Peštová, Kurková, Maxová... S těmi si vystačíme.



A také s Jágrem, Haškem, Nedvědem, Rosickým, Kollerem, Šebrlem či Železným (ne s otcem zajíce Zazy, ale Janem, oštěpařem). Stát se hvězdou také v cizině je totiž oproti domovu podstatný rozdíl.



U nás stačí, když povídáte, co chtějí lidé slyšet (Gross, co ten chlapec všechno zvládne!), do ničeho se nepletete (Buzková, kam to až jako žena dotáhla!), dokážete odpovědět na všechno a jako by všechno znáte (Klaus, on je skutečně chytrý!), či si alespoň neustále stěžujete na osud (Tvrdík, chudák, ten si musel vytrpět!). Pak máte do hvězdné sestavy jistě nakročeno.



V zahraničí však musíte nejdříve ukázat, co umíte, a porazit konkurenci. To u nás nemusíte. Už víte, kdo je Yana Gupta?

Eva Herzigová v modelu od od australské návrhářky Alannah Hillové. Po módní přehlídce vyšla Eva Herzigová na molo s návrhářkou Alannah Hillovou. Česká topmodelka Eva Herzigová Tereza Maxová předsedala porotě, Daniela Peštová moderovala. Česká topmodelka Eva Herzigová předváděla v Miláně modely Roberta Cavalliho. Eva Herzigová v kalendáři pro rok 1998 pózovala u kuchyňské linky. Eva Herzigová "zahalená" do vůně a šampaňského Charitativní módní přehlídka na podporu Nadace Terezy Maxové na pražském Žofíně. (31.5.2002) Charitativní módní přehlídka na podporu Nadace Terezy Maxové na pražském Žofíně. (31.5.2002) Charitativní módní přehlídka na podporu Nadace Terezy Maxové na pražském Žofíně. (31.5.2002) Charitativní módní přehlídka na podporu Nadace Terezy Maxové na pražském Žofíně. (31.5.2002) Charitativní módní přehlídka na podporu Nadace Terezy Maxové na pražském Žofíně. (31.5.2002) Osmnáctiletá letá česká modelka Karolína Kurková není jen okouzlující kráskou, ale je také neustále v kontaktu s okolím. Nedávno byla vybrána pro mezinárodní kampaň, která má pomoci Praze po nedávných ničivých záplavách. „Každý musíme nějak pomoci. Potřebujeme podporu a potřebujeme každého – a Evropskou Unii – abychom zrekonstruovali zničené oblasti“, říká Karolína. Karolína vyrostla v malém městě Děčín na česko-německých hranicích, ale v současné době cestuje a účastní se módních přehlídek po celém světě. V srpnu během Pařížského módního týdne se objevila prakticky na každém přehlídkovém molu a v mnoha kampaních. Dlouhé vlasy působí záhadněji, ale rysy v obličeji Evy Herzigové ještě prohlubují. Pro návrháře světového významu je Eva Herzigová stále přitažlivá a populární. Top modelka Eva Herzigová na 56. mezinárodním filmovém festivalu v Cannes. (19. května 2003) Top modelka Eva Herzigová přijela do Cannes na 56. mezinárodní filmový festival. (19. května 2003) Česká topmodelka Eva Herzigová na módní přehlídce Dolce § Gababa v italském Miláně. Yana Gupta, alias Jana Synková se stala novou hvězdou a celebritou pro miliardovou Indii. Yana Gupta Yana Gupta Veronika Vařeková Veronika Vařeková Veronika Vařeková