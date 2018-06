Jak se změnila první dáma?

Oběť? Nikoliv

Události posledního pětiletí Dagmar Havlové by se příliš nelišily od života většiny žen jejího věku. To se stává, že manžel onemocní, dcera se vdá a třeba i rozvede. To se stává, že odcházejí rodiče...

Jiné ženy jejího věku však mají nejméně o jednu starost méně: jejich život se neodehrává v záři reflektorů.

Co se líbí a nelíbí na Dagmar Havlové +



* návraty k herecké kariéře



* charitativní činnost



* starost o prezidenta v době nemoci



* vztah k rodičům



* vzhled -



* vstupy do politických záležitostí



* spontánní reakce (pískání, vyhrožování)



* sebevědomé až nadřazené vystupování



* nepřirozenost



* oblékání



* datum sňatku



* srovnání s Olgou

Pozornost všech a stále jí mohou "jiné ženy" na jedné straně závidět (Ty krásné šaty! A ten účes! A ty brilianty!), na druhé ji litovat.

Dagmar Havlovou do palby reflektorů nikdo nenastrčil. Postavila se do ní sama. I když - dokázala by vůbec ukrýt se do stínu?

Herečka Dáša Veškrnová byla na reflektory zvyklá. Na jejich teplé a přívětivé záření. Lidé ji měli spojenu s bezstarostností rolí, které často hrála. Veselá Dáša! Jak mohla očekávat, že to bude jinak? Vždyť se vdává za prezidenta, vždyť i jeho má každý rád! Dagmar měla příležitost rozhodnout se pro variantu první dámy žijící víceméně v ústraní, z něhož bude vystupovat jen v nezbytně nutných situacích - k tomu se dopracovala Havlova první žena Olga. Od herečky tělem i duší to však nikdo nečekal. To by bylo jako chtít po krokodýlovi, aby cvrlikal jako cikáda za jasné noci.

Dagmar Havlová se ihned po svatbě vložila do role první dámy s plným halasem. A stejně rychle narazila.

Co kamarádku Dášu čeká, to tušila dosti přesně a od první chvíle Květa Krejzová, rekvizitářka z vinohradského divadla, přezdívaná Kytka. "Dášo, to je blbá role, to je blbý obsazení," řekla jí v zákulisí divadla, kde obě dlouhá léta před představením a po zkouškách rády sedávaly a povídaly si. Dodnes tam první dáma občas - a stále řidčeji - zaskočí. Vykřikne ve dveřích: Kytko, honem zavři! podívá se do ledničky tak jako před pěti lety skoro každý den. Za dveřmi, u dlouhého stolu s popelníkem pro Kytku, s šuplíky rekvizit až ke stopu první dáma uniká od nezřízené popularity, která ji uchvátila.

Už na kraji roku 1997 se Dagmar Havlová rozhodla zhostit se nové role velmi vážně. Se svou pověstnou energií začala naplňovat obecné klišé chotí prezidentů: založila nadaci, začala navštěvovat nemocnice a sociální ústavy a samozřejmě plnit "státní" povinnosti, tedy doplňovat prezidentský pár při státních návštěvách doma i v zahraničí.

Brzy se ukázalo, že Dagmar Havlová neumí být jen tak "po boku", protože na to prostě nemá povahu. Brzy se také dočkala mimořádné nepřízně ze všech možných stran. Po deseti měsících "na Hradě" zklamala něčím každého druhého občana, jak vysvitlo z výzkumu veřejného mínění.

A to ji zaskočilo. Na nevraživost v takové míře narazila ve svém životě poprvé.



Tajemnice a tajemníci

Očekávat od herečky, že se ihned a bez problémů včlení do byrokratických praktik, kterými trpí každá státní instituce, kancelář prezidenta nevyjímaje, by bylo bláhové. Renata Elhenická, která působení Dagmar Havlové na Hradě zažila téměř v začátcích, vzpomíná, že první dáma si ráda věci zařizovala sama, nedůvěřovala ostatním - tak, jak byla zvyklá ze své nedávné profese. "Bylo příjemné, že znala normální život, věděla, co kolik stojí v samoobsluze."

VÝROKY

Dagmar Havlové * "Mým hlavním cílem bude samozřejmě být oporou svému muži a být prospěšná a užitečná i všem lidem, kteří budou jakoukoliv pomoc potřebovat."

(Dagmar Havlová, Hovory v Lánech, leden 1997) * "Myslím, že jsem své povolání opustila trochu příliš brzy. Tehdy jsem měla dojem, že není dost důstojné být současně herečkou a ženou prezidenta."

(Dagmar Havlová pro německou agenturu DPA, duben 2000)

Dagmar Havlová se pouštěla do všeho s velkou vehemencí, ale také po svém bohémském způsobu. Svůj chaos uměla zvládnout, ostatní už méně. Sama zvyklá žít po nocích a řešit v nárazech a okamžitě, vstupovala do osobního života svých tajemnic a tajemníků. Všichni potvrzují, že jim volala mnohokrát, ve dne v noci zadávala úkoly a očekávala, že na svůj osobní život rezignují. To nemohl nikdo unést dlouho.

S výběrem svých nejbližších spolupracovníků bojovala Dagmar Havlová tři roky. Vystřídalo se jich snad sedm, než se v Kanceláři prezidenta republiky ustálilo, že tajemnicí první dámy je Sabina Cingrošová, která na Hradě působila už řadu let předtím a vyznačuje se mimořádnou nenápadností. Do role mluvčího první dámy vrostl Martin Krafl, opět velmi nenápadný a schopný mladý muž. Vedle Dagmar Havlové se vyskytuje vždy tam, kde by se mohli objevit novináři, aby je odradil.

Vstřícná tajemnice první dámy Renata Elhenická odešla z Hradu po necelém roce, protože dostala lákavou nabídku pracovat jako mluvčí České televize. "Měla jsem strach říct paní Havlové, že chci odejít, ale ona zareagovala velmi lidsky, pochopila moje argumenty, povídaly jsme si o tom tak normálně..." říká.

To horší však Dagmar Havlovou teprve čekalo. Do trojjediné funkce - šéfa nadace, šéfa její kanceláře a správce Havlových soukromých záležitostí - vstoupil homeopat Miloš Rýc. S plnou důvěrou prezidentského páru. O svém téměř dvouletém pobytu po boku Havlových pak napsal slavnou knihu. Zatímco Renata Elhenická vypráví o práci na Hradě jako o "nesmírně příjemném prostředí, kde si lidé vycházejí vstříc", píše Miloš Rýc přesný opak. Dnes se ke své hradní zkušenosti ani ke Zpovědi tajemníka vracet nechce. "Je to pryč, promiňte," říká rezolutně.

Po pěti letech však miniúřad první dámy a také nadace Vize 97 fungují tak, že o nich není slyšet. To je dobré znamení.





Bulvár na Hrad

Bylo to rychlé jako blesk. Dagmar Havlová se stala hvězdou bulvárních médií přesně v té vteřině, kdy se vdala za Václava Havla. A zůstala jí dodnes. Sedm let předtím byl bulvár až na velmi řídké výjimky k Hradu zdrženlivý až ostýchavý.

První skandální výčitka bulváru přišla hned v lednu 1997. Se svatbou se mělo počkat rok po smrti první ženy, jak říká dobrý mrav. A jelo se dál! Přišel Přemysl Svora se svou knihou, která Havlovy naštvala tak, že podali žalobu, vzápětí další na billboard se psem Dášenkou, stokrát jsme byli napjati, zda je, či není první dáma v očekávání...

Zájem médií dávno překročil míru, kterou je kdokoliv včetně prezidentského páru ochoten a schopen snášet. Rodina Havlova se stala jednou z jistot, které vytlačí náklad a sledovanost do výšin. A novináře to navíc baví! Pronásledují Havlovy zejména tam, kde se jim brání nejvíce.



Letos v létě to na vlastní kůži okusila Květa Krejzová, když s Dagmar Havlovou trávila dva týdny dovolené v Portugalsku. "Bylo to fakt peklo. Musely jsme utíkat přes sousední zahrady, abychom aspoň na chvíli zmizely z objektivu. Novináři byli pořád před domem, na pláži, lítali v helikoptéře. Hrůza, byla jsem z toho opravdu vynervovaná, a to o mě vůbec nešlo," vypráví. S Dagmar se znají od roku 1973, kdy bydlely v suterénní garsonce na Smíchově ještě s Libuší Šafránkovou.

Potyčky s médii vede Dagmar Havlová od samého počátku svého působení na Hradě. Dobrý kontakt s novináři se jí opravdu nepodařil vytvořit.





Spontánní i trpělivá

Nad popisem povahy první dámy se setkávají naprosto rozporné názory: chytrá a hloupá, milá a protivná, zlá a hodná a tak dál. Jen hlas z vinohradského divadla, kde hrála osmnáct roků, je poměrně jednolitý.

"Dáša je živočich," říká o své kolegyni dobrosrdečně inspicient vinohradského divadla Karel Hovorka. Má Dagmar Havlovou opravdu rád, přestože mu nastražila pár horkých okamžiků, když se zpozdila - což je její pověstná neřest - na představení. "Ale ona má herectví od pánaboha. Okamžitě se soustředí a jede. Bez příprav, hned. Přestavte si, jednou - to přišla včas, v klidu se oblékla do kostýmu, nalíčila a čekala na svůj šlágvord v šatně. Zapovídala se s někým a najednou za mnou přelítla a naprosto vážně a zděšeně se ptá: Kájo, co to hraju? Říkám - Dalskabáty a ona se sebrala, vlítla na jeviště a v té vteřině se stala naprosto soustředěnou a dokonalou profesionálkou. Živočich Dáša zůstal v šatně. No, taková je," vypráví Karel Hovorka v rekvizitárně. S Kytkou si pokyvují, že "Dáša je fakt hodná holka, vždycky nám pomohla, když jsme byli nemocný, nedělala ze sebe žádnou hvězdu..."

Péče o nemocné, to je jistota Dagmar Havlové. V situacích, kdy kdokoliv blízký churaví, je připravena nezištně a upřímně pomoci. A právě to umí veřejnost ocenit. Sebevědomí, vlastní vůle a názor se od první dámy v Česku neočekávají. Ostatně tím nejsme výjimeční. I silná osobnost a intelektuálka Hillary Clintonová musela vedle svého muže upustit od své ambice a začít péct koláčky. Nic víc od ní nikdo nečekal.





Mám intuici

Odzbrojujícím argumentem "mám na to intuici" odrovnávala Dagmar Havlová každého, kdo se odvážil namítnout cokoliv ke stylu jejího oblékání, účesu či líčení. A námitek - dnes je vidět, že celkem oprávněných - bylo slyšet dost a dost. Mezi kritiky se pochopitelně ocitli i tací, kteří se chtěli vetřít do blízkosti první dámy a pak s tím operovat ve svůj prospěch, ale většina byla upřímných.

Pestrobarevné kostýmy podivného střihu, usedlé bílé límečky s řádkou perel na krku se zcela nepatřičně objevily v šatníku Dagmary, kterou si chtě nechtě každý stále ztotožňoval se sympatickou potřeštěnou Dášou oblečenou nejspíše v džínách. A ona si tvrdošíjně nedala říct.

Teprve poslední rok výrazně změnila oblékání, účes i líčení. Ubrala na nápadnosti, pestrosti, zeštíhlela, vlasy nesvítí kysličníkovou blond a nevlají kolem obličeje. Zda došlo na intuici, či zda první dáma postupně vyslechla dobré rady, či dokonce přestala poslouchat pokyny svého muže - jak se na Hradě šušká - se neví. Výsledek je chvályhodný.

Na hlavu první dámy však padá další obvinění: prý neblaze ovlivňuje prezidenta. Možná jsou to jen řeči těch, kterým prezident dříve naslouchal a dnes už pro ně nemá ucho. Nicméně i ona sama přiznává, že pomocí "ženského instinktu" pomáhá prezidentovi v rozhodování. A takto padla vina na hlavu první dámy, když její muž propustil Antonína Maněnu, ředitele Hradní policie. Nikdo, kdo dávného přítele Václava Havla z Hrádečku zná, neumí vysvětlit proč. Sám Antonín Maněna - jak se dá od kamaráda očekávat - mlčí.

Šéf ochranky Antonín Maněna se s Václavem Havlem poznal na Hrádečku, když tehdejšímu disidentovi estébáci poničili auto a on mu ho pomohl opravit. V devadesátém prvním roce pozval prezident Antonína Maněnu na Hrad a ustavil ho svým vrchním ochráncem. Byl jím se vším všudy.

Uměl spravit zapalovač, dělat legrácky, když se letadlo nebezpečně rozhoupalo, sehnal text projevu, který se ztratil - byl vždy a bez řečí k ruce. O svátcích, dovolených, kdykoliv. Jeho žena Vlasta Havlovým vařívala oblíbené polévky, než přijeli na Hrádeček. Antonín Maněna znal pochopitelně Olgu a později i Dagmar Veškrnovou, pomáhal jí, když byl prezident nemocný - jednoduše dobrý kamarád. Důvod, proč musel odejít necelé dva roky před koncem prezidentova působení na Hradě, nikdo oficiálně nesdělil, ač věc probíral tisk. Zbyly jen dohady - prý zavelela intuice první dámy. Jiná vysvětlení - a to už jsme na tenkém ledě řečí - říkají, že Dagmar Havlová nerada vidí svého muže ve společnosti veselých přátel z minulosti. Může to být samozřejmě vzájemné - vypráví se, jak při koncertu Plastic People šlápla Dagmar Havlová vedle, když pozdravila dávnou přítelkyni Havla i Plastiků: Jé, co vy tady děláte? A dostalo se jí odpovědi: Co vy tu děláte, pani?

Z Hradu odešli poslední dva charizmatičtí zaměstnanci: vedoucí kanceláře Ivan Medek a šéf prezidentovy ochranky Antonín Maněna.

Ještě více než rok

Dagmar Havlovou čeká ještě víc než roční angažmá v náročném muzikálu První dáma. Vzápětí po skončení "služby" bude slavit padesáté narozeniny. Teprve pak, při derniéře, možná diváci povstanou a zatleskají Dámě za výkon na otevřené scéně. Kdoví? Zatím většina lidí z okolí prezidentského páru mlčí. Raději - říkají. Víte, nechceme lhát a prezidenta máme rádi, odpovídají záhadně.

Máme krásnou první dámu! Tím se hned tak žádná země pochlubit nemůže. Že si v této roli příliš legrace neužila? Škoda. Předpoklady by tu byly. Jen považme, že první pár naší země tvoří autor absurdního dramatu a herečka komediálních rolí.





JAK ŠLY ROKY 1997 Provdala se za Václava Havla a přijala jeho jméno. Sňatek, který se konal 4. ledna na žižkovské radnici, vyvolal nevoli 62 procent veřejnosti. Lidem vadilo, že se uskutečnil necelý rok po smrti Olgy Havlové.



Hereckou kariéru ukončila posledním představením Královny Kristiny 19. února v Divadle na Vinohradech. K této roli se vrátila v září ve šňůře benefičních představení, která čtyřmi miliony korun pomohla postiženým záplavami.



Založila Nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Loni Vize 97 získala a rozdala téměř pět milionů korun. Mezi aktivity patří zájem o prevenci rakoviny, úsilí o rekonstrukci kostela svaté Anny v Praze, podpora sociálních a studijních programů a také udílení ceny Vize 97.



Patří k nejméně oblíbeným. Dagmar Havlovou agentury pravidelně zařazují do výzkumu veřejného mínění. Kromě roku 1998 klesala její oblíbenost a užitečnost na místa těsně před Miroslava Sládka. S Dagmar padal i prezident. 1998 Zahvízdala na prsty na protest proti projevu poslance Jana Vika při volbě prezidenta 20. ledna, což 63 procent občanů považovalo za "nevhodné a neomluvitelné".



Pomohla svému muži při léčbě v Innsbrucku a podle květnového průzkumu agentury Sofres-Factum to ocenilo 60 procent lidí.



Nelíbil se dokument. Zejména recenzenti označili padesátiminutový film Sedmnáct měsíců Dagmar Havlové, jejž v červnu vysílala ČT1, spíš za filmovou fikci než filmový dokument.



Důrazně podpořila úsilí o prevenci rakoviny tlustého střeva, výstavbu studentského divadla a domova pro mentálně postižené.



Žaluje pro šíření nepravdivých zpráv a lží autora knihy Sedm týdnů, které otřásly Hradem. Na jaře 1999 žalobu s manželem stáhli. 1999 Osobních a rodinných problémů se týká pětina zpráv o prezidentovi uveřejněných v českých denících. U předsedy Poslanecké sněmovny je to jen sedm procent, u premiéra pět procent, zjistila agentura InnoVatio-Media Monitor.



Výzvu Impuls 99 podepsala v září a stala se jednou z 1499 signatářů.



Začala vyučovat na pražské FAMU, kde od října přednášela předmět Práce režiséra s hercem. 2000 Roli Marie Stuartovny ztvární ve vinohradském divadle, oznámil režisér Jiří Menzel. Od úmyslu se upustilo kvůli drahé výpravě.



Nahrála na CD kočičku Čapkova Povídání o pejskovi a kočičce. Partnerem jí byl herec Tomáš Töpfer.



Odkoupila polovinu Barrandovských teras od své švagrové a stala se jedinou majitelkou objektu, který letos částečně vyhořel.



Odsoudila americké rodeo s býky, které mělo představení v Praze.



Už nepodá ruku premiérovi, vzkázala v souvislosti se jmenováním nového guvernéra ČNB. O ministru financí prohlásila podle Pavla Dostála, že je největší lhář. 2001 Podpořila stávku v ČT, když v pořadu Sama doma prohlásila: "Jsem moc ráda, že jste mne sem pozvali, protože tím chci podpořit všechny, kteří bojují za nezávislost České televize."



Sdružení pacientek, které trpí nádorovým onemocněním prsu, podpořila svou návštěvou Mamma Help Centra ve vinohradské nemocnici v Praze.



Na doménu dagmarhavlova.cz, pod níž na internetu její majitel publikoval pornografii, podala žalobu.



